المغرب في طريقه الى إقتناء مدرعات قتالية
ع اللطيف بركة : هبة بريس
يستعد المغرب، لاقتناء مدرعات قتالية سويسرية والتي تتوفر دول متقدمة عليها، وذلك من من أجل تقوية إمكانياته العسكرية.
وقال الإعلامي الواموسي “المغرب يبدأ محادثات متقدمة للحصول على مدرعات Mowag Piranha V القتالية فخر الصناعة العسكرية السويسرية، التي تعزز دفاعات جيوش كثير من الدول المتقدمة و المتطورة في العالم”.
ثم أضاف “هذه المدرعة تستخدم كمركبة لنقل المشاة، و بقدرتها على التحول سريعا إلى مدرعة قتالية في الخطوط الأمامية للجبهة جنبا الى جنب مع دبابات القتال الثقيلة، بل و تتفوق على الدبابات بسرعتها و خفة حركتها و قدرتها على المناورة و بتجهيزها بمنظومات التحكم بالأسلحة المتطورة”.
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13 تعليقات
فوقاش غنبقاو نستوردو زبل د نصارة راحنا أحفاد العلماء يا حسرة. وكلنا الله على المسؤولين فهاد البلاد
hhhh
فلقريب العاجل إن شاء الله خويا لعزيز الله الوطن الملك
المغرب يطور ويجدد المدرعات والاليات الحربية تحسبا لأي هجوم إرهابي..
اللهم احفظ بلدنا وملكنا من سوء التقلبات يارب العالمين..
عاش ملكنا الغالي وعاشت المملكة المغربية من طنجة الى الكويرة والصحراء في مغربها والمغرب في صحراءه وشعارنا الخالد الله الوطن الملك ولا عزاء للحاقدين..
حمد لله الله أكبر هذا فضل من الله اللهم بارك وزد في ذالك..
عاش ملكنا الغالي محمد السادس وعاشت الأسرة العلوية الشريفة والصحراء مغربية .وتحية لجنود الصحراء ..
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات يجب الزيادة من الاليات الحديثة الحربية وعاش الملك ..
سنرسلها لغزة؟؟ ماعاد الله!! كفاكم تطبيلا
اللهم اجعل هذا البلد امنا مطمئنا وارزقنا الامن والاستقرار..
القوات المسلحة الملكية تعمل تحت إشراف من القائد الأعلى لها باقتناء مدرعات حديثة الصنع من الولايات المتحدة الأمريكية ودول اخرى..
هذا فضل من الله ولله الحمد والمنة .اللهم توفيق منك يارب العالمين..