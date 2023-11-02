بوفتيني يسجل ويتفوق على رحيمي في الدوري الإماراتي (فيديو)

بوفتيني يسجل ويتفوق على رحيمي في الدوري الإماراتي (فيديو)

2023-11-02 / 18:51
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ساهم المدافع المغربي سفيان بوفتيني في قيادة فريقه الوصل للفوز على ضيفه العين بثلاثة أهداف لواحد، اليوم الخميس، ضمن الجولة السابعة من الدوري الإماراتي.

وتألق بوفتيني في مباراة اليوم بعدما سجل الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 53، وقد تفوق على مواطنه سفيان رحيمي، لاعب العين الذي لعب أساسيا وخاض دقائق المباراة كاملة دون أن يتمكن من منح الإضافة لفريقه.

الوصل يضاعف التقدم على العين..

سفيان بوفتيني يرتقي ويسجل الهدف الثاني للوصل#الوصل_العين#دوري_أدنوك_للمحترفين pic.twitter.com/XqByiRxKSr

— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) November 2, 2023

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