بلينكن ..سأطلب من إسرائيل تقليل الأذى اللاحق بالمدنيين الفلسطينيين

هبة بريس _ وكالات

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الخميس، أنه سيطلب من إسرائيل “خطوات ملموسة” لتقليل الأذى اللاحق بالمدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.

وقال بلينكن للصحافيين في قاعدة أندروز الجوية قبل توجهه إلى الشرق الأوسط “سنتحدث عن خطوات ملموسة يمكن وينبغي اتخاذها لتقليل الأذى الذي يلحق بالرجال والنساء والأطفال في غزة” مؤكدا “هذا أمر تلتزم به الولايات المتحدة”.

وأكد بلينكن العمل على تجنب أي تصعيد للحرب، بعد قيام كل من الحوثيين في اليمن وحزب الله في لبنان بإطلاق صواريخ على إسرائيل.

وقال “كنا واضحين للغاية بشأن الإجراءات التي نتخذها، بأننا مصممون على ردع أي تصعيد”.

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