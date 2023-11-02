اضرابات رجال التعليم” .. “الإقتطاع” موجود في القرآن

هبة بريس / عبد الله ع

أمام تغيبات رجال التعليم ودخولهم في اضراب بسبب النظام الأساسي طالب مغاربة من خلال صفحاتهم الفيسبوكية بالإقتطاع من أجورهم تنزيلا للقانون المعمول به ” الأجر مقابل العمل ” .

الحديث عن ” الإقتطاع من الأجور ” أعاد إلى أذهان نشطاء مغاربة تصريح لرئيس الحكومة الأسبق عبد الإله بنكيران حين قال ” الإقتطاع موجود في القرآن ” وهو القائل حينها ” أكدت للوزراء أن هذا القانون موجود في القرآن، بدليل قوله تعالى: والسماء رفعها ووضع الميزان”، مضيفا: “الميزان فيه كفتان، وإذا وضعت العمل في واحدة، لابد أن أضع في الثانية الأجر، وإذا أوقفت أنت العمل سأوقف أنا الأجرة”.

وسجل بنكيران أن قرار ” الأجر مقابل العمل” كان له الفضل في إتمام المنهج الدراسي قبل الوقت المحدد”، مشيرا إلى أن تلاميذ المغاربة كانوا يدرسون 50 يوما فقط في الموسم الدراسي بسبب الإضرابات.

وأبرز المتحدث حينها أن المغاربة قبلوا القرار لأنهم لم يكونوا يريدون استمرار الإضرابات التي يخوضها الاساتذة، موردا أن هذا القرار “ أوقف الإضرابات في قطاع التعليم”.

و سخر زعيم “الإخوان “حينها من الأستاذات والاساتذة المغاربة، الذين استغلوا “مجانية الإضراب” لخوض إضرابات بدون هدف موضحا: “للي بغا يمشي للقهوى كيمشي، للي عندو شي حاجة معطلة كيمشي يديرها، إلى كانت شي أستاذة باغية تصبن شي حاجة كتمشي تصبنها.

“بنكيران أو أخنوش ..التعليم خط أحمر ” هكذا كانت نبرة مغربي حاول مقاربة الموضوع من وجهة نظر ” التلميذ الضحية ” داعيا الحكومة إلى وقف النزيف مع تشديد اجراء الإقتطاع ليس محاولة في “تفقير الأستاذ” ولكن من باب ألا يصبح الآضراب أسهل باب تخوضه الشغيلة التعليمية في كل وقت وحين ”

مغربية أخرى كان لها رأي أشد شراسة من الرأي الأول حيث قالت فيما معناه ” يجب سلك مسطرة الإقتطاع وتشديد الرقابة على المؤسسات الخاصة التي فتحت الباب أمام بعض الأساتذة

وتكميلا لهذا الراي يقول يونس ” يجب أن تتحرك السلطات بتنسيق مع كل الجهات لغلق قوس ” الساعات الإضافية ” التي انتشرت بشكل كبير تزامنا وهذا الإضراب ”

النقاش كان ساخنا ..وعلى عكس السالف ذكره تقول سميرة في تعقيب قصير ” وما بال الجميع تناسى ” الحق في الإضراب ” أيريد البعض أن يجهز على هذا الحق ؟ قبل أن يأتيها الرد ” الإضراب يوم او يومين ماشي شهر كامل ..مايمكنش الأستاذ جالس في القهوة والأستاذة في دارها كتمتع شهر كامل والاجرة دوز ليه / ليها على أحسن مايرام ..اذن لاش غايقري ..تشجيع على الكسل ”

وللأسبوع الثاني، شُلّت المؤسسات التعليمية العمومية من جرّاء إضراب فئات تعليمية وكوادر إدارية وتربوية عدّة رفضاً للمقتضيات الجديدة التي جاء بها النظام الأساسي لموظّفي القطاع. فالهيئات النقابية والتنسيقيات التعليمية المختلفة ترى أنّه لا يلبّي مطالب العاملين في القطاع ولا يحقّق الإنصاف في عدد من الملفات العالقة”

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في المقابل، تفيد الوزارة الوصية على القطاع بأنّ النظام الجديد يحافظ على كلّ المكتسبات السابقة، ويستجيب لمطلب توحيد المسارات المهنية، كذلك يتضمّن مقتضيات عدّة في مجال التحفيز سوف تستفيد منها هيئة التدريس، ويستجيب لمطالب طال انتظارها لا سيّما من خلال فتح أفق الترقي لبلوغ الدرجة الممتازة بالنسبة إلى مجموعة من الفئات. تضيف أنّه سوف يُصار كذلك إلى إقرار نظام وآليات أخرى للتحفيز، تراعي المردود المهني

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النقاش في هذا الباب لن يستقيم على اعتبار جاهزية كل طرف للدفاع عن نفسه بالطرق التي يراها مناسبة ؛ فرجال التعليم يشلون المؤسسات والوزارة تضرب بقوة جيوبهم في حين يبقى التلميذ ينتظر الذي يأتي والذي قد لا يأتي وعلى هذا الأساس ترى” سميرة” أن الأسر يجب ان تنأى بنفسها عن الصراع ..فهي _ اي الأسر _ يراد بها ان تكون ورقة ضاغطة وأن تصبح وسيلة لي ذراع رهن اشارة شغيلة التعليم تسخرها في الوقت المناسب للحصول على مزايا حتى وإن كانت مستحقة فهي بهذا الشكل أصبحت” بطعم معيب ”

وحاولت الحكومة استباق الإضراب الثالث الذي تخوضه الفئات التعليمية منذ بدء العام الدراسي 2023-2024 بدعوة النقابات الأربع الأكثر تمثيلاً، الاثنين، إلى لقاء مع رئيس الحكومة انتهى مع تعبير أخنوش عن استعداده لتوفير شروط وضمانات تحسين النظام الأساسي وللتفاعل إيجاباً مع الملفات المطلبية المقدّمة.

كان واضحا أن جل التفاعلات مع الموضوع كانت غاضبة من الاستمرار في ” هدر الزمن المدرسي ” وهنا يقول “الصابوري” ” يارجال التعليم اتقوا الله في أبناء المسلمين ولا تضيعوهم ؛ ابتكروا انوع أخرى من النضال لتحقيق مطالبكم ولا تنسوا حق ابنائنا في التعليم اجعلوا حصة الدرس مقدسة ..اعلموا أن التاريخ سيسجل خذلانكم لهذه الأمة وانكم كنتم سببا رئيسيا في تخلفها عن باقي الأمم ويوم القيامة ستسألون عما كنتم تفعلون ” .

واحتج العشرات من آباء وأولياء أمور التلاميذ، في وقفات احتجاجية بعدد من المدن المغربية ضد الإضرابات المتتالية التي يخوضها رجال ونساء التعليم ضد القانون الأساسي الجديد.

وطالب المحتجون الوزارة المعنية بالجلوس إلى طاولة الحوار مع الأساتذة وإيجاد حل للأزمة لصالح التلميذ أولا والقطاع ثانيا . الفنانة المغربية نرجس الحلاق على سلسلة الاضرابات التي خاضها رجال و نساء التعليم في عدد من مدن المملكة، كنوع من الاحتجاج على النظام الأساسي الجديد.

أما الفنانة المغربية نرجس النجار فقد كتبت تدوينة مطولة قالت فيها :”كلنا مع أطفال فلسطين اللي كل نهار و التضامن معهم لا يمكن ان يغير لا إتجاه الصواريخ ولا فعاليتها، اللهم بردا وسلاما يا رب، ولكن ما نساوش أطفال المغرب ولاد الشعب أكثر حاجة ضراني فهاد الفترة هي تلامذة التعليم العمومي الأغلبية ما مسوقش ليهم، حشومة بزاف هاد التهاون فحقهم مساكن هاد الأطفال اللي قرايتهم و مستقبلهم ولاو لعبة كبيرة، هادو على الأقل اذا هضر كلشي على حقهم ممكن تتبدل شي حاجة، ماشي كلشي قادر يقري وليداتو فالتعليم الخصوصي، هادو مساكن اللي كيضيعو فحقهم فالتعليم عارهم علامن؟

وأضافت قائلة :”خصكم تعرفو انك تضيع فقرايتك حتى هو موت من نوع أخر، وأنك تكون لعبة والورقة الأضعف بين المعلم و وزارة التعليم حتا هو موت، وأنك تكون أم ولا أب كتسنى ولادك يقراو ويخدمو ويهزو راسهم ويبنيو مستقبل زوين حسن من مستقبلك، حتى هو عجز كبير خصوصا أن أغلب الناس اللي كيقريو ولادهم فالتعليم العمومي رما كيديروهاش بدافع المبدأ ر غير الفلوس اللي ما كاينينش أما راه كلشي يقري ولادو فالخصوصي قبح الله الفقر وقلة الحيلة”…

واسترسلت النجار قائلة “…العنصر الوحيد اللي ما عندوش وسيلة يضغط بيها لا على الوزارة لا على المعلم ملحوظة: ماشي كاع النساء المشهورات فالسوشل ميديا غبيات كاينة بزاف فاهمين مزيان وما كيهضروش من فراغ والسلام عليكم”

بهذا الإضراب ..تكون الشغيلة التعليمية والوزارة قد ضغطا على زر ” نهاية المدرسة العمومية” على اعتبار أن التلاميذ هم “أكبر ضحية لهذه الإضرابات لاسيما أنهم مازالوا يعيشون أزمة ضياع زمن تعلمهم منذ جائحة كورونا وما تلاها من إضرابات متتالية للأساتذة المتعاقدين”.

بهذا الإضراب ..يكون رجال التعليم والوزارة قد أكدا معا أن المدرسة العمومية باتت تفرز انعدام تكافؤ الفرص بين التلاميذ مقارنة مع زملائهم في التعليم الخصوصي وأحيانا في نفس المدرسة نظرا لتباين التجاوب مع الإضراب في صفوف الأساتذة .

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