نجاح عملية زرع كلية من متبرع حي بمستشفى ابن رشد بالدار البيضاء

هبة بريس _ الدار البيضاء

أعلنت مديرية المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد وإدارة مستشفى ابن رشد أن فريقا طبيا متعدد التخصصات لمستشفى ابن رشد، مكون من أطباء أمراض الكلي، أطباء جراحة المسالك البولية وأطباء الإنعاش والتخدير بمستشفى ابن رشد، نجاح عملية زرع كلية لفائدة طفل يبلغ من العمر 16 سنة من مدينة طنجة، وذلك يوم الاثنين9 أكتوبر2023. والمتبرعة هي جدة الطفل التي تبلغ من العمر 63 سنة.

و تكللت هذه العملية الجراحية بالنجاح، كما أن الطفل والجدة يتمتعان حاليًا بصحة جيدة.

وعبرت إدارة مستشفى ابن رشد عن سعادتها لنجاح هذا العملية الجراحية. كما تهنئ مديرية المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد جميع الفرق الطبية وشبه الطبية التي ساهمت في هذا الانجاز.

وعقب هذا التتويج جدد الطاقم الطبي دعوته للمواطنين الانخراط في عملية التبرع بالأعضاء التي تشكل عملا إنسانيا يجسد قيم النبل والتضامن ويساهم في إنقاذ الأرواح، كما يمكن من تحسين جودة حياة المرضى.

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