طنجة.. 20 سنة سجنا نافذا لموريتاني هرب ملابس عسكرية للبوليساريو

هبة بريس - مكتب طنجة

قضت الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، اليوم الخميس ادانة شخص يحمل الجنسية الموريتانية، في قضية تهم تهريب ملابس عسكرية اسبانية قصد تسليمها للجبهة الانفصالية .

ويتعلق الأمر بشخص في الأربعينيات يدعى “سالم .أ” من العمر، يحمل الجنسية الموريتانية كان قد تم توقيفه من قبل الفرقة الولائية للشرطة القضائية قبل أسابيع ، بعد محاولته تهريب عدد من الأزياء العسكرية الاسبانية بميناء طنجة المتوسط .

ومكنت عملية البحث والتحقيق مع المعني بالأمر من حجز كمية من الملابس العسكرية حيث تمت متابعته بتهم ثقيلة تهم تهديد سلامة الدولة الداخلية والمشاركة في ذلك وحيازة بضاعة أجنبية بدون سند صحيح خاضعة لمبرر الأصل و الاستيراد بدون تصریح مفصل عن طريق مكتب الجمرك، والتحويل غير القانوني للعملة الأجنبية.

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