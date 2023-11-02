صحافي في “فرانس فوتبول” يعترف بظلم ياسين بونو في جائزة “ياشين”

صحافي في “فرانس فوتبول” يعترف بظلم ياسين بونو في جائزة “ياشين”

2023-11-02 / 16:51
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خرج توماس سيمون، الصحافي في مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية بتصريح مثير حول حرمان الدولي المغربي ياسين بونو، حارس مرمى الهلال السعودي من جائزة “ياشين” لأفضل حارس مرمى في العالم.

وقال سيمون في تصريحات نقلتها صحيفة “الرياضية” السعودية :”لا نعلم لماذا لم يفز بونو بجائزة أفضل حارس، بعدما تم منحها للأرجنيني إيميليانو مارتينيز”.

وأضاف :”ما حدث هو أن التصويت يعتمد على الصحافيين أنفسهم لتحديد من سيفوز بالكرة الذهبية وبقية الجوائز، واختيارهم لجائزة أفضل حارس كان بالنسبة إلي غريب”.

ومعلوم أن ياسين بونو حل في المركز 13 ضمن ترتيب أفضل لاعب في العالم، بينما جاء ثالثا في ترتيب أفضل حارس في العالم، علما أن الجائزة عادت للأرجنتيني إيميليانو مارتينيز، صاحب المركز 15 في ترتيب أفضل اللاعبين.

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