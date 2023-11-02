إرتفاع أسهم عادل رمزي بعد وصول الوداد الرياضي لنهائي الدوري الأفريقي

إرتفاع أسهم عادل رمزي بعد وصول الوداد الرياضي لنهائي الدوري الأفريقي

2023-11-02 / 15:38
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ارتفعت أسهم الإطار الوطني عادل رمزي، مدرب الوداد الرياضي بعد نجاحه في قيادة فريقه نحو نهائي الدوري الأفريقي.

وتعامل رمزي بذكاء مع مباريات الوداد في الدوري الأفريقي، خاصة في دور النصف أمام الترجي التونسي، بعدما فاز ذهابا بهدف دون رد، قبل أن يلقن الترجي درسا تكتيكيا في موقعة الإياب، حيث فرض على مدرب الفريق التونسي عدم المجازفة ومحاولة جر المباراة نحو الضربات الترجيحية.

ورغم البداية غير الموفقة لعادل رمزي في البطولة العربية ومسابقة البطولة خلال بداية مشواره مع الفريق الأحمر، إلا أنه استطاع مع مرور الوقت إعادة فريقه للسكة الصحيحة، وطور بشكل كبير من مستوى الفريق، خاصة في الجانب التكتيكي.

تجدر الإشارة إلى أن الوداد الرياضي سيلتقي في نهائي الدوري الأفريقي مع ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي.

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‫6 تعليقات

  6. شيء كبير ياعمري نهائي 2022 والفوز باللقب
    حضور نهائي 2023 وكان قريب من الفوز
    وصول نهائي الوبر ليج

    رد

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