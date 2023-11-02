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طنجة.. تهم ثقيلة تلاحق متهما بالعمالة لجبهة البوليساريو الانفصالية

2023-11-02 / 15:34
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هبة بريس - مكتب طنجة

ينتظر أن تشرع غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الإستئناف بطنجة، اليوم الخميس، في محاكمة شخص بتهمة تهديد الأمن الداخلي للمملكة وتزعم خلية تابعة للجيهة الانفصالية “البوليساريو” .

وبحسب المعطيات المتوفرة فان الأمر يتعلق بشخص في الأربعينيات من العمر يدعى “سالم .أ” ، يحمل الجنسية الموريتانية كان قد تم توقيفه من قبل الفرقة الولائية للشرطة القضائية قبل أسابيع ، بعد محاولته تهريب عدد من الأزياء العسكرية الاسبانية بميناء طنجة المتوسط .

ومكنت عملية البحث والتحقيق مع المعني بالأمر من حجز بطائق هوية تابعة للجبهة الانفصالية، كما وجد بهاتفه دردشات نصية مع مجموعة انفصالية تشيد بالبوليساريو ، اضافة الى زيارته مخيمات تندوف أزيد من مرة، حيث يتابع بتهم تهديد سلامة الدولة الداخلية والمشاركة في ذلك وحيازة بضاعة أجنبية بدون سند صحيح خاضعة لمبرر الأصل الاستراد بدون تصریح مفصل عن طريق مكتب الجمرك، والتحويل غير قانوني للعملة الأجنبية.

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‫2 تعليقات

  2. هد الجارة و المرتزيقة المجرمين الارهابين بغاو البسو الليباس الجيش الاسباني باش اقولو ان الجيش الاسباني هو اللي تسلل لصحراء المغربية و اخلقو مشكيل مع اسبانيا لانها اعترفت بمغربية الصحراء و شكرا لرجال الحموشي و الامن الوطني .

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