بايتاس: الحوار مستمر لحل الإشكالات المرتبطة بـ”النظام الأساسي”

2023-11-02 / 15:11
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هبة بريس - الرباط

أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن المكان والفضاء الأمثل لمعالجة مختلف الاشكالات المرتبطة بالنظام الأساسي لرجال ونساء التعليم، هو الجلوس على طاولة الحوار .

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في كلمته بالندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس، “هذا هو ما قامت به الحكومة، عبر عقد رئيس الحكومة مع ممثلي النقابات التعليمية”، مشيرا الى أن هذا الحوار لا يزال مستمرا.

هذا ويخوض رجال ونساء التعليم احتجاجات واضرابات طيلة الأسابيع الأخيرة، رفضا لمضامين النظام الأساسي الجديد.

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‫2 تعليقات

  1. الى متى سيدوم هذا الحوار سيادة الوزير وملايين التلاميذ خارج المدرسة ؟.فان كان تلاميذ الميسورين ، وهم قلة ، يتابعون دراستهم بشكل عادي في الخصوصي، فان تلاميذ غالبية الشعب اصبحت السنة الدراسية بالنسبة لهم في مهب الريح.زيادة على بعض المؤسسات التي ضربها الزلزال والتي تنتظر الاصلاح(مدرسة الزيتون بالافاق جماعة سعادة مراكش)فانقذوا هؤلاء التلاميذ الذين لا حول لهم ولاقوة.

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  2. الى متى سيدوم هذا الحوار سيادة الوزير وملايين التلاميذ خارج المدرسة ؟.فان كان تلاميذ الميسورين ، وهم قلة ، يتابعون دراستهم بشكل عادي في الخصوصي، فان تلاميذ غالبية الشعب اصبحت السنة الدراسية بالنسبة لهم في مهب الريح.زيادة على بعض المؤسسات التي ضربها الزلزال والتي تنتظر الاصلاح(مدرسة الزيتون بالافاق جماعة سعادة مراكش نموذجا)فانقذوا هؤلاء التلاميذ الذين لا حول لهم ولاقوة.

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