بايتاس: الحوار مستمر لحل الإشكالات المرتبطة بـ”النظام الأساسي”

2023-11-02 / 15:11
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هبة بريس - الرباط

أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن المكان والفضاء الأمثل لمعالجة مختلف الاشكالات المرتبطة بالنظام الأساسي لرجال ونساء التعليم، هو الجلوس على طاولة الحوار .

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في كلمته بالندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس، “هذا هو ما قامت به الحكومة، عبر عقد رئيس الحكومة مع ممثلي النقابات التعليمية”، مشيرا الى أن هذا الحوار لا يزال مستمرا.

هذا ويخوض رجال ونساء التعليم احتجاجات واضرابات طيلة الأسابيع الأخيرة، رفضا لمضامين النظام الأساسي الجديد.

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