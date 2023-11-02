أكادير: توقيف سائق سيارة أجرة يروج “الخمور” ليلا على زبناءه

ع اللطيف بركة : هبة بريس

أوقفت مصالح الشرطة بولاية أمن أكادير، في الساعات الاولى من صباح اليوم الخميس ، سائق سيارة أجرة ، متلبسا بحمله لكميات من الخمور بسيارته ، بهدف ترويجها على زبناءه ليلا .

وكان السائق الموقوف، يعمل على تلبية طلبات زبناءه في كل مساء، خصوصا بعد موعد إغلاق محلات بيع المشروبات الكحولية ، مع زيادة سعر معين على الكمية المطلوبة .

وأشارت مصادر الجريدة، أن دورية للشرطة كانت تباشر عملها اليومي، قبل أن يثير انتباهها توقف سيارة الاجرة بالقرب من إحدى العمارات السكنية، قصد تسليم السائق لكمية من الخمور لإحدى زبوناته كانت برفقة خليلها، ليتم توقيف الاشخاص الثلاثة و إحالتهم على مصلحة الشرطة القضائية، قصد إخضاعهم للبحث القضائي تنفيذا لتعليمات النيابة العامة من أجل تحديد الأفعال المنسوبة اليهم وهم المتابعون بتهم ترويج الخمور والدعارة.

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