تارودانت تحتضن بطولة المغرب للدراجات الجبلية

تخليدا للذكرى الثامنة والأربعين للمسيرة الخضراء المظفرة، تنظم الجامعة الملكية المغربية للدراجات، بتعاون مع عصبة سوس ماسة، البطولة الوطنية للدراجات الجبلية، وذلك يومي 4 و5 نونبر الجاري بجماعة تيوت بإقليم تارودانت، بمشاركة مختلف الأندية المنضوية تحت لواء الجامعة.

وسيخصص يوم السبت لماراثون اختراق الضاحية، الذي سينطلق على الساعة الثانية زوالا، والذي ستتنافس على لقبه فئتا الكبار والأمل ( أقل من 23 سنة) ذكورا وإناثا.

وخلال يوم الأحد سيقام سباق اختراق الضاحية أولمبي انطلاقا من الساعة التاسعة صباحا، وسيكون مفتوحا أمام جميع الفئات العمرية.

يذكر أن بطولة المغرب للدراجات الجبلية أقيمت في السنتين الأخيرتين تواليا بدمنات وبوسكورة.

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