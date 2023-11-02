ترويج الأقراص المخدرة يجر 6 أشخاص للاعتقال بسلا وطنجة

هبة بريس

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بكل من طنجة وسلا، مساء أمس الأربعاء فاتح نونبر الجاري، من توقيف ستة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 31 و27 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضايا تتعلق بحيازة وترويج المؤثرات العقلية.

وقد مكنت العملية الأولى التي تم تنفيذها بمدينة سلا، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف اثنين من المشتبه فيهما على متن سيارة نفعية قادمين من مدينة طنجة، حيث مكنت عملية التفتيش المنجزة من العثور بحوزتهما على 2862 قرص إكستازي مخدر، فضلا عن توقيف شخصين آخرين يشتبه في كون هذه الشحنة من المؤثرات العقلية كانت موجهة لفائدتهما.

وفى عملية مماثلة، تمكنت عناصر الشرطة بمدينة طنجة من توقيف شخصين على متن دراجة ثلاثية العجلات، أحدهما مبحوث عنه على الصعيد الوطني من أجل ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، وبحوزتهما تم حجز 890 قرص طبي مخدر من مجموعة من الأنواع.

عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه التدخلات الأمنية مكنت أيضا من حجز سيارة خفيفة ودراجتين ناريتين، فضلا عن حجز مبالغ مالية يشتبه في كونها من عائدات هذه الأنشطة الإجرامية.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابات العامة المختصة ، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وتوقيف جميع المشاركين والمساهمين المحتملين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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