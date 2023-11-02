رئيس الجمعية الألمانية-الإسرائيلية يجر مزراوي للقضاء بسبب دعمه لفلسطين
قال فولكر بيك، رئيس الجمعية الألمانية الإسرائيلية، إنه تقدم بشكوى جنائية ضد الدولي المغربي نصير مزراوي، مدافع فريق بايرن ميونخ الالماني، بسبب منشوره الداعم للفلسطينيين.
وقال بيك (62 عاماً) في تصريحات لصحيفة “بيلد” الألمانية، امس الأربعاء، أنه تقدم بالشكوى لشرطة ميونخ والمدعي العام، مشيراً إلى أن الموافقة على جرائم ضد الإنسانية هو أمر يستوجب العقاب.
وكان مزراوي قد نشر فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي تمنى فيه انتصار الفلسطينيين وذلك عقب هجمات يوم السابع من أكتوبر على إسرائيل من جانب حركة حماس، التي تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول خرى على أنها منظمة إرهابية.
وأضاف بيك أن بيان مزراوي الذي تضم عبارة “ساعدوا إخواننا المتضررين في فلسطين من أجل تحقيق النصر”، لا يمكن فهمه إلا أنه تأييد لحماس بعد “مذبحة 7 أكتوبر”.
وأضاف: “حتى بعد ما قاله مزراوي، لا يمكن أن ننسى ذلك ببساطة”.
وأوضح بيك: “أسلوب تعامل بايرن مع الأمر كان محزناً، أتمنى أن يجعل القضاء إدارة النادي تدرك أبعاد الواقعة”.
وكان بايرن قرر عدم معاقبة مزراوي بعد محادثات مع إدارة النادي، وهو الأمر الذي انتقده بيك أيضاً، وهو عضو البرلمان عن الحزب الخضر بين عامي 1994 و2017، ورئيس الكتلة البرلمانية للحزب حتى عام 2013.
وكان قرار بايرن بعدم معاقبة مزراوي قد تسبب في انتقادات للنادي من جانب المجلس المركزي لليهود في ألمانيا وكذلك رابطة جماهير النادي.
7 تعليقات
مزراوي خلوق
حنا معاك
ربي ينصركم ما تحافش
بأي حق ترفع هذه الدعوة واش باغية دير جكم بحدها
مهلا يظلمون اقرؤو هذه الآية
﴿إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الكافِرينَ وَأَعَدَّ لَهُم سَعيرًاخالِدينَ فيها أَبَدًا لا يَجِدونَ وَلِيًّا وَلا نَصيرًايَومَ تُقَلَّبُ وُجوهُهُم فِي النّارِ يَقولونَ يا لَيتَنا أَطَعنَا اللَّهَ وَأَطَعنَا الرَّسولاوَقالوا رَبَّنا إِنّا أَطَعنا سادَتَنا وَكُبَراءَنا فَأَضَلّونَا السَّبيلارَبَّنا آتِهِم ضِعفَينِ مِنَ العَذابِ وَالعَنهُم لَعنًا كَبيرًايا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنوا لا تَكونوا كَالَّذينَ آذَوا موسى فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمّا قالوا وَكانَ عِندَ اللَّهِ وَجيهًايا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقولوا قَولًا سَديدًايُصلِح لَكُم أَعمالَكُم وَيَغفِر لَكُم ذُنوبَكُم وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسولَهُ فَقَد فازَ فَوزًا عَظيمًاإِنّا عَرَضنَا الأَمانَةَ عَلَى السَّماواتِ وَالأَرضِ وَالجِبالِ فَأَبَينَ أَن يَحمِلنَها وَأَشفَقنَ مِنها وَحَمَلَهَا الإِنسانُ إِنَّهُ كانَ ظَلومًا جَهولًالِيُعَذِّبَ اللَّهُ المُنافِقينَ وَالمُنافِقاتِ وَالمُشرِكينَ وَالمُشرِكاتِ وَيَتوبَ اللَّهُ عَلَى المُؤمِنينَ وَالمُؤمِناتِ وَكانَ اللَّهُ غَفورًا رَحيمًا﴾ [الأحزاب: 64-73]
هدا يهودي باغي لفلوس. جيفه رخيص. فين هي حريه التعبير؟ عدد كبير من الألمان تيقولو اكتر من سيء على الفلسطينيين والعرب والمسلمين. حتى هما خصهم يتقضاو. إسرائيل تقتل الأطفال يوميا وهاد الجيفه يرجعها. الله يعطينا وجهو
أين هي حرية التعبير. ام حرية التعبير عندهم هي الهجوم على مقدسات المسلمين…….