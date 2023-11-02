رئيس الجمعية الألمانية-الإسرائيلية يجر مزراوي للقضاء بسبب دعمه لفلسطين

رئيس الجمعية الألمانية-الإسرائيلية يجر مزراوي للقضاء بسبب دعمه لفلسطين

2023-11-02 / 12:50
7

قال فولكر بيك، رئيس الجمعية الألمانية الإسرائيلية، إنه تقدم بشكوى جنائية ضد الدولي المغربي نصير مزراوي، مدافع فريق بايرن ميونخ الالماني، بسبب منشوره الداعم للفلسطينيين.

وقال بيك (62 عاماً) في تصريحات لصحيفة “بيلد” الألمانية، امس الأربعاء، أنه تقدم بالشكوى لشرطة ميونخ والمدعي العام، مشيراً إلى أن الموافقة على جرائم ضد الإنسانية هو أمر يستوجب العقاب.

وكان مزراوي قد نشر فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي تمنى فيه انتصار الفلسطينيين وذلك عقب هجمات يوم السابع من أكتوبر على إسرائيل من جانب حركة حماس، التي تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول خرى على أنها منظمة إرهابية.

وأضاف بيك أن بيان مزراوي الذي تضم عبارة “ساعدوا إخواننا المتضررين في فلسطين من أجل تحقيق النصر”، لا يمكن فهمه إلا أنه تأييد لحماس بعد “مذبحة 7 أكتوبر”.

وأضاف: “حتى بعد ما قاله مزراوي، لا يمكن أن ننسى ذلك ببساطة”.

وأوضح بيك: “أسلوب تعامل بايرن مع الأمر كان محزناً، أتمنى أن يجعل القضاء إدارة النادي تدرك أبعاد الواقعة”.

وكان بايرن قرر عدم معاقبة مزراوي بعد محادثات مع إدارة النادي، وهو الأمر الذي انتقده بيك أيضاً، وهو عضو البرلمان عن الحزب الخضر بين عامي 1994 و2017، ورئيس الكتلة البرلمانية للحزب حتى عام 2013.

وكان قرار بايرن بعدم معاقبة مزراوي قد تسبب في انتقادات للنادي من جانب المجلس المركزي لليهود في ألمانيا وكذلك رابطة جماهير النادي.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of تارودانت تحتضن بطولة المغرب للدراجات الجبلية

تارودانت تحتضن بطولة المغرب للدراجات الجبلية

2023-11-02 / 13:36
Photo of شيبا يكشف لائحة اللاعبين النهائية لمونديال إندونيسيا للفتيان

شيبا يكشف لائحة اللاعبين النهائية لمونديال إندونيسيا للفتيان

2023-11-02 / 11:56
Photo of عين على الخصم.. منتخب إريتيريا ينسحب من تصفيات كأس العالم 2026

عين على الخصم.. منتخب إريتيريا ينسحب من تصفيات كأس…

2023-11-02 / 10:59
Photo of الجامعة تشرف على تسليم ملاعب أملن وأيت إيعزة

الجامعة تشرف على تسليم ملاعب أملن وأيت إيعزة

2023-11-02 / 09:42
Photo of الزلزولي يسجل هدفا رائعا مع ريال بيتيس في كأس ملك إسبانيا (فيديو)

الزلزولي يسجل هدفا رائعا مع ريال بيتيس في كأس…

2023-11-01 / 21:27
Photo of الوداد يتعرف رسميا على منافسه في نهائي الدوري الإفريقي

الوداد يتعرف رسميا على منافسه في نهائي الدوري الإفريقي

2023-11-01 / 21:14
Photo of صن داونز يقصي الأهلي المصري ويتأهل إلى نهائي الدوري الأفريقي

صن داونز يقصي الأهلي المصري ويتأهل إلى نهائي الدوري…

2023-11-01 / 20:59
Photo of ياسين بونو يتوج بجائزة مميزة في الدوري السعودي

ياسين بونو يتوج بجائزة مميزة في الدوري السعودي

2023-11-01 / 19:59
Photo of الجامعة تهنئ الوداد الرياضي بعد تأهله إلى النهائي

الجامعة تهنئ الوداد الرياضي بعد تأهله إلى النهائي

2023-11-01 / 19:00
Photo of الدوري الإفريقي .. الوداد إلى المباراة النهائية

الدوري الإفريقي .. الوداد إلى المباراة النهائية

2023-11-01 / 18:30

‫7 تعليقات

  5. مهلا يظلمون اقرؤو هذه الآية
    ﴿إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الكافِرينَ وَأَعَدَّ لَهُم سَعيرًا۝خالِدينَ فيها أَبَدًا لا يَجِدونَ وَلِيًّا وَلا نَصيرًا۝يَومَ تُقَلَّبُ وُجوهُهُم فِي النّارِ يَقولونَ يا لَيتَنا أَطَعنَا اللَّهَ وَأَطَعنَا الرَّسولا۝وَقالوا رَبَّنا إِنّا أَطَعنا سادَتَنا وَكُبَراءَنا فَأَضَلّونَا السَّبيلا۝رَبَّنا آتِهِم ضِعفَينِ مِنَ العَذابِ وَالعَنهُم لَعنًا كَبيرًا۝يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنوا لا تَكونوا كَالَّذينَ آذَوا موسى فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمّا قالوا وَكانَ عِندَ اللَّهِ وَجيهًا۝يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقولوا قَولًا سَديدًا۝يُصلِح لَكُم أَعمالَكُم وَيَغفِر لَكُم ذُنوبَكُم وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسولَهُ فَقَد فازَ فَوزًا عَظيمًا۝إِنّا عَرَضنَا الأَمانَةَ عَلَى السَّماواتِ وَالأَرضِ وَالجِبالِ فَأَبَينَ أَن يَحمِلنَها وَأَشفَقنَ مِنها وَحَمَلَهَا الإِنسانُ إِنَّهُ كانَ ظَلومًا جَهولًا۝لِيُعَذِّبَ اللَّهُ المُنافِقينَ وَالمُنافِقاتِ وَالمُشرِكينَ وَالمُشرِكاتِ وَيَتوبَ اللَّهُ عَلَى المُؤمِنينَ وَالمُؤمِناتِ وَكانَ اللَّهُ غَفورًا رَحيمًا﴾ [الأحزاب: 64-73]

    1
    رد

  6. هدا يهودي باغي لفلوس. جيفه رخيص. فين هي حريه التعبير؟ عدد كبير من الألمان تيقولو اكتر من سيء على الفلسطينيين والعرب والمسلمين. حتى هما خصهم يتقضاو. إسرائيل تقتل الأطفال يوميا وهاد الجيفه يرجعها. الله يعطينا وجهو

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق