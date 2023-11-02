شيبا يكشف لائحة اللاعبين النهائية لمونديال إندونيسيا للفتيان

أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، الخميس 2 نونبر 2023، لائحة اللاعبين النهائية التي اختارها سعيد شيبا، مدرب المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة، للمشاركة في نهائيات كأس العالم للفتيان، المرتقبة في دولة إندونيسيا في الفترة الممتدة ما بين 10 نونبر و2 دجنبر 2023.

وحلت بعثة المنتخب الوطني، مساء أمس الأربعاء بإندونيسيا، تحسبا للمشاركة في النهائيات.

وكانت قرعة نهائيات كأس العالم أوقعت المنتخب الوطني إلى جانب منتخبات إندونيسيا، بناما، وإكوادور.

وفيما قائمة اللاعبين الـ21:

حمزة جليد (شباب الأهلي الإماراتي)

طه بنغوزيل (أكاديمية، محمد السادس)

محمد الزرهوني (ليل الفرنسي)

حميد آيت بودلال (أكاديمية محمد السادس)

إسماعيل بختي (الجيش الملكي)

سيف الدين شلاغمو (الجيش الملكي)

حمزة كوتون (أكاديمية محمد السادس)

نوفل الحناش (باريس سان جيرمان الفرنسي)

فؤاد الزهواني (أكاديمية محمد السادس)

ياسر العيساتي (أجاكس أمستردام الهولندي)

المهدي أكومي (حسنية أكادير)

آدم بوفندار (جوفنتوس الإيطالي)

أيوب شيخون (إينتراخت فراكفورت الألماني)

محمد كتيبة (حسنية أكادير)

عمران نزيه (فوليندام الهولندي)

أنس علوي (إينتراخت فراكفورت الألماني)

نسيم عزوزي (أندرلخت البلجيكي)

أمين إيناير (الفتح الرياضي)

محمد حموني (لوهافر الفرنسي)

زكرياء وزان (أجاكس أمستردام الهولندي)

عبد الحميد معلي (اتحاد طنجة)

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