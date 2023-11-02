الـPPS يثمن استئناف الحوار بين الحكومة والنقابات التعليمية

هبة بريس - الرباط

تَدَارَسَ المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، تطوراتِ الساحة التعليمية.

وفي هذا الصدد، أكد الحزب على إيجابية اللقاء الذي جَمَعَ رئيس الحكومة بالنقابات التعليمية الأكثر تمثيليةً، على أساس الاستعداد المشترك لمواصلة الحوار بأفق إيجاد الحلول المناسبة للمشاكل العالقة المرتبطة بالنظام الأساسي لنساء ورجال التعليم.

ودعا الحزب إلى ترجمة هذا الاستعداد إلى حلولٍ سريعة بآثارٍ إيجابية على أوضاع الشغيلة التعليمية.

كما وجه نداءً قوياًّ إلى جميع الأطراف المعنية، من أجل التعامل بجدية ومسؤولية مع هذا الموضوع الحيوي، صَوْناً لحق عمومِ بنات وأبناء الشعب بالمدرسة العمومية في التحصيل الدراسي العادي، وتفادياًّ لأيِّ آثارٍ وخيمةٍ بضياع موسمهم التعليمي.

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