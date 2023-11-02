عين على الخصم.. منتخب إريتيريا ينسحب من تصفيات كأس العالم 2026

عين على الخصم.. منتخب إريتيريا ينسحب من تصفيات كأس العالم 2026

2023-11-02 / 10:59
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كشف موقع “Eritrean Football”،نقلا عن وكالة الأنباء الإريترية، إن منتخب إريتريا لن يشارك في تصفيات التأهل إلى المونديال 2026 بأمريكا وكندا والمكسيك ، جراء عدم موافقة زيميد تيكلي، المفوض الإريتري للرياضة والثقافة والذي يشرف أيضًا على الاتحاد الوطني لكرة القدم، على خوض غمار التصفيات.

وكانت قرعة تصفيات كأس العالم 2026، قد وضعت منتخب إريتريا، في المجموعة الخامسة، رفقة المنتخب المغربي، زامبيا، الكونغو، تنزانيا والنيجر.

وكان منتخب إريتريا، قد انسحب من تصفيات كأس أمم أفريقيا “كوت ديفوار 2023″، ليكون بذلك الانسحاب من تصفيات كأس العالم 2026 هو الثاني لهذا المنتخب، نتيجة اضطراره خوض جميع مبارياته خارج أرضه، لعدم توفره على ملعب يستوفي شروط “الكاف” لاستضافة مبارياته الدولية، وكذا للأزمة المالية التي يعيشها.

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