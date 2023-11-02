تقرير: نفقات سفر المغاربة بلغت 80,08 مليار درهم خلال 9 أشهر

هبة بريس

أفاد مكتب الصرف بأن إيرادات السفر بلغت 80,08 مليار درهم، برسم الأشهر التسعة الأولى من سنة 2023، مسجلة ارتفاعا نسبته 24,8 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.

وأوضح المكتب في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن هذه الإيرادات تجاوزت المستوى المسجل عند متم شتنبر 2019 (حوالي 60,15 مليار دهم).

ومن جانبها، بلغت نفقات السفر، عند متم شتنبر الماضي، 18,32 مليار درهم.

وبذلك، بلغ فائض رصيد السفر 61,75 مليار درهم، مقابل زائد 50,15 مليون درهم المسجلة عند متم شتنبر 2022.

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