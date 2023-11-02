أكثر من 8796 شهيد و22219 مصاب بالقصف الإسرائيلي في غزة
هبة بريس - وكالات
أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، ارتفاع ضحايا القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ 7 أكتوبر إلى أكثر من 8796 قتيلا و22219 مصابا.
وذكرت الوزارة أنه من بين القتلى الـ8796 يوجد 3648 طفلا و2290 سيدة، بالإضافة إلى 1000 قتيل وفقيد وجريح في مجزرتي جباليا.
وأفاد المكتب الإعلامي الحكومي بأن 16 مستشفى، و32 مركزا صحيا من أصل 52 مركز رعاية أولية، خرجوا عن الخدمة بسبب القصف الإسرائيلي.
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7 تعليقات
لا حول ولا قوة الا بالله
اللهم اجعلهم شهداء عندك
اللهم اغفر لهم وارحمهم
اللهم أرنا عجائب قدرتك في الصهاينة الغاصبين
اللهم نصرا عزيز تعز به الدين
اللهم اغفر لهم واجعلهم في أعلى عليين
أين حكام العرب هل ناموا