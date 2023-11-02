درك المحمدية.. تربص بسيارات المواطنين و تجاهل لنداءات الإغاثة ضد المجرمين

هبة بريس ـ الدار البيضاء

غير بعيد عن مدينة المحمدية و بالضبط بمنطقة بني يخلف عين تكي، و قبالة منتجع رياضي شهير بالطريق الوطنية رقم 1، يحدث العجب العجاب و سنكتفي في هذا المقال بذكر بعض فقط ممن شاهدته هبة بريس و وثقته.

الدرك الملكي ينصب “باراجا” غريبا من حيث الشكل مثيرا للاستغراب من حيث المضمون، الساعة تشير للعاشرة صباحا تقريبا من فاتح شهر نونبر، سيارة تابعة لجهاز الدرك الملكي تركن في قارعة الطريق و قبلها بعشرة أمتار علامة “خفف السير” دون أي شيء آخر مرافق لها يشير لكون الأمر يتعلق بنقطة مراقبة كما تنص على ذلك التوجيهات المعمول بها في دوريات الدرك الملكي.

و أمام إشارة “خفف السير”، دركي في عقده الرابع على ما يبدو، يختار بعناية فائقة تنم عن خبرة من نوع خاص، السيارات و الشاحنات و يأمرها بالتوقف جانبا، ثم يتركها لدقائق و ينصرف للحديث مع “شابة” في سيارتها كانت مركونة على مقربة من سيارة الدرك.

دقائق من الانتظار، يتذكر “الشاف” كما تناديه إحدى زميلاته من داخل سيارة الدرك، أن هناك أكثر من 6 سيارات طلب منها التوقف و تجاهلها، يتحرك باتجاه إحداها ببطء شديد و كأن الزي الرسمي الذي يرتديه و يمثل مؤسسة محترمة قد أنهك جسده النحيف، ثم يشرع في تفحص هاتفه النقال مدة معينة و يتحرك من جديد غير عابئ بالوقت الذي يضيعه على عدد من المواطنين المتجهين لمقرات عملهم.

“عندك مخالفة ديال السرعة، كنتي جاية بسبعين والبلاكة فيها ستين، شداتك واحد طوموبيل ديالنا ibiza كانت واقفة في الاتجاه المعاكس”، بهاته العبارة يعلق الدركي على استفسار إحدى المواطنات التي طلبت معرفة سبب توقيفها لدقائق.

تجيب المواطنة: “راه أنا كندوز من هاد طريق يوميا و عارفاكم كاينين هنا و كنحتارم السرعة المحددة، كنت جاية بسبعين و ملي وصلت لبلاكة ستين نزلتها لخمسين”.

” عطيني الوريقات و تسناي شي شوية” يقول الدركي، ثم يسحب هاتفه النقال و يجري اتصالا عبر تطبيق “الواتساب”، بعد ذلك يظهر لصاحبة السيارة صورة ملتقطة من الأمام لسيارتها و مكتوب في جانبها 70 كلم في الساعة.

تعقب السيدة: “راه قبل ماتوريني الصورة قلت لك كنجي بالسرعة القانونية، لأنني كندوز عليكم صباح و عشية، سبعين كنت جاية بيها قبل مانوصل البلاكة ستين و ملي وصلت للستين نقصت لخمسين، زائد كيفاش نتوما مصورين سرعة السيارة من الأمام”.

تلعثم الدركي، و أخد أوراق السيارة و طلب مبلغ 150 درهم لتحرير المخالفة، ردت السيدة “قيد المخالفة و غنخلصك”، ليجيب جوابا غريبا يحمل اتهاما صريحا حيث قال بالحرف: “عطيني الفلوس عاد انقيد لك المخالفة، لا عمرت لك و درتي يدك في جيبك و قلتي لي معنديش الفلوس”.

رد غير مفهوم بتاتا جعل السيدة ترد بعبارة: “شنو بغيتي تقول انا شفارة مغنخلصش المخالفة و لا غنهرب و لا شنو؟”، ليعقب الدركي: “بزاف كايديروها لينا حتى كنعمرو و كيقول لك معنديش الفلوس”، لترد السيدة: “ايلا شي حد دار لك هكذاك ماخاصكش تعمم على جميع المواطنين، قيد المخالفة و غادي نخلصك”.

أصر العنصر الدركي على أخد المبلغ كاملا قبل ذهابه لسيارة المصلحة حيث توجد زميلته، و ذلك ما كان، و لسوء الحظ كان تعامل زميلته أسوء حيث طلبت من السيدة الترجل من سيارتها و القدوم لسيارة المصلحة قصد توقيع محضر المخالفة، وقعت السيدة و عادت لحال سبيلها، ثم طلبت منها الدركية مجددا العودة لسيارة المصلحة قصد استلام نسخة من المخالفة و أوراق سيارتها.

هاته الأحداث كانت هبة بريس شاهدة عليها و وثقتها، لنطرح هنا عدد من الأسئلة و نتمنى من القيادة الإقليمية للمحمدية و معهم المعنيين بالأمر إلإجابة عليها:

كيف يمكن تحرير مخالفة مرورية بناءا على صورة ملتقطة من سيارة مدنية و من واجهة السيارة الأمامية، علما أن الأمر مخالف للقانون حسب ما قال وهبي وزير العدل في جلسة علنية بمجلس النواب.

وهبي كان قد صرح علنا بأن إختباء رجال الدرك الملكي في أمكنة غير واضحة بالطرق رفقة الرادار المتحرك لضبط متجاوزي السرعة القانونية هو أمر مخالف للقانون، مضيفا أن الأهم ليس ضبط المخالفة بل هو الضغط النفسي على السائقين بعدم ارتكاب المخالفات.

الأمر ذاته سبق و أن أصدرت بخصوصه المديرية العامة للأمن الوطني هذا العام بلاغا بخصوص إخفاء مصالح الشرطة أجهزة الرادار الخاص بمراقبة السرعة داخل سيارات مدنية خاصة، باعتبار أن الأمر غير قانوني.

ثانيا، غياب علامات تشوير قبلي تدل على أن هناك نقطة مراقبة للدرك و رادار تحديد سرعة، و هذا يؤكد حقيقة واحدة أن من وضع “الرادار” في مكان مخبأ في سيارة مدنية كما صرح بذلك الدركي السالف الذكر، هدفه واضح.

وزير العدل ذاته، قال أمام أعضاء البرلمان بأنه غير قانوني بتاتا التقاط صور من الأمام لسيارات المواطنين في الرادارات حماية لحياتهم الخاصة و لمعطياتهم و صورهم و صونا حقوقهم، فكيف لدرك سرية المحمدية أن يخرج عن هذا القانون و يلتقط صور السيارات المخالفة حسبهم للسرعة القانونية باستعمال رادار في سيارة مدنية أولا مركونة بالاتجاه المعاكس ثانيا و تلتقط صورا ترسل في الواتساب من الواجهة الأمامية للسيارات، “ويلا كذبنا شي حد الدليل موجود”.

سؤال آخر كذلك نتمنى من القائمين على جهاز الدرك الملكي، وطنيا كان أم جهويا أم إقليميا، أن يجيبونا عليه، و مفاده “هل يجوز توجيه اتهامات مبطنة للمواطنين من قبيل خلصو عاد نقيدو ليكم المخالفة” فقط بحجة أن البعض “سبق و دارها بيهم”؟

و السؤال الأهم الذي ننتظر جوابه، هو كيف لمحضر مخالفة تملؤه دركية، يتضمن أسماء ثلاثة دركيين و تتكلف بالتوقيع نيابة عنهم، و حين طلب منها أحد المواطنين أن يوقع الدركي الثاني الموجود في عين المكان ترد عليه بعبارة: “فيك الفهامات بزاف، بغيتيه يسيني سير عيط عليه و جيبو”، و فعلا ذاك ما كان حيث تكلف المواطن بالتنقل حوالي 50 مترا لنداء الدركي للتوقيع، غير أن المحضر في نهاية المطاف يتضمن أسماء ثلاثة دركيين و فقط اثنين من وقعا فيه، و للإشارة توصلنا بنسخ لبعض المحاضر و هي موجودة و نتحفظ عن نشرها للعموم احتراما لجهاز الدرك الملكي الذي نكن له كل التقدير والاحترام.

هي أسئلة و غيرها كثير من قبيل هل يتخصص درك سرية المحمدية في التربص بسيارات المواطنين و هم الذين يتجاهلون أحيانا، وفق إفادات عدة، نداءات المواطنين حين يتعلق الأمر باعتداء أو جريمة أو شيء من هذا القبيل، و هل أصبح هم درك سرية المحمدية هو ترهيب الناس بالمخالفات عبر الاختباء في سيارات مدنية خاصة أم أن بعض الدركيين “يجتهدون” زيادة عن اللزوم و يتجاوزون تعليمات مرؤوسيهم التي تحث بصريح العبارة على التواصل أولا و اللباقة في التعامل مع كافة المواطنين ثانيا و الليونة و غيرها من الشعارات التي ترفعها إدارة الدرك الملكي مركزيا.

و ختاما، نريد من تلك الصورة الجميلة التي رسمها المنتسبون لجهاز الدرك الملكي الذي نفتخر به جميعا كمغاربة، تلك الصورة التي ستظل راسخة لدينا في عز الأزمات و في مقدمتها حقبة كورونا و زلزال الحوز، حيث تجرد عناصر الدرك من مهامهم الرسمية و ظهر معدنهم الأصيل في تلاحم رائع مع أبناء هذا الشعب، فلماذا يصر بعض المنتسبين لهذا الجهاز و في الغالب من صغار الموظفين على تقويض كل ما بني و على العودة بنا لعهد ولى، العهد الذي تريد إدارة حرمو أن تقطع معه، فلماذا يصر البعض على الإساءة للجهاز و هم من نعول عليهم لتلميع الصورة مع كامل الأسف…

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