غياب تغطية “inwi” في جل المناطق التي ضربها الزلزال يثير استياء الساكنة

هبة بريس ـ الرباط

في اللحظة التي هزت المغاربة جميعا، و في اللحظة التي تضامن و اتحد و تآخى فيها الجميع، ملكا، حكومة و شعبا، في هبة تضامنية شعبية واسعة لدعم المتضررين من زلزال الحوز، كانت إحدى شركات الاتصال خارج التغطية.

الحديث هنا عن شركة “إنوي” الفاعل الثالث في سوق الاتصالات الهاتفية في المغرب، هذا الفاعل الذي غابت تغطيته عن جل المناطق المتضررة منذ الزلزال و حتى كتابة هاته الأسطر.

هبة بريس و منذ الساعات الأولى لتغطيتها الزلزال من عين المكان، لاحظت و عاينت أن شبكة “inwi” غائبة في جل المناطق و ضعيفة جدا في مناطق أخرى عكس باقي شركات الاتصال التي ظلت شبكتها قوية مما سهل مأمورية الساكنة في التواصل مع السلطات لإنقاذهم من جهة و من جهة ثانية في التواصل مع ذويهم لطمأنتهم على وضعهم و حالتهم.

شبكة “إنوي” كانت مرة أخرى خارج السياق، حيث ترفعت هبة بريس عن الإشارة لما تسبب فيه ضعف شبكتها بالمناطق المتضررة لحظة الزلزال، باعتبار المرحلة كانت تقتضي منا جميعا التحلي بروح الحكمة و اليقظة و التضامن، لكن بعد أن مرت كل هاته الأسابيع على الزلزال و بقي الأمر على حاله فقد كان لا بد من الإشارة للموضوع.

شركة “inwi” التي تصرف الملايير على الإشهارات لتلميع صورتها كان حريا بها أن تتحرك لتقوية شبكة “الريزو” بالمناطق المتضررة من زلزال الحوز، لعلها بذلك تقدم خدمة للساكنة و تساهم في تدبير تداعيات الزلزال الذي هب المغاربة، فقراء و أغنياء، كل من موقعه للمساهمة في الدعم و التضامن.

سكان المناطق التي تضررت من الزلزال حتى و إن كانت شبكة “إنوي” لا يعتبرونها ضرورة ملحة في ظل وجود بدائل أثبتت أنها صالحة حتى في مرحلة الأزمات، لكنهم لن ينسوا يوما أن هواتفهم التي تتضمن شرائح “inwi” خذلتهم في اللحظة التي احتاجوها لتكون معهم.

و كما سبق و أشرنا لذلك، فحتى الأطقم الصحافية التي تنقلت من مختلف ربوع الوطن للمناطق المتضررة لتقريب الصورة للمغاربة و العالم و في مقدمتهم الصحافة الأجنبية، كان عدد منهم من ضحايا “إنوي”، حيث خانتهم التغطية المنعدمة لشركة “inwi” و الضعف البين لصبيب الانترنيت لذات الشركة مما اضطرهم لتغيير الشريحة و الشركة معا لتسهيل مأموريتهم في إرسال موادهم الإخبارية التي تنقلوا من أجلها، مقالات كانت أم مقاطع فيديو أم بث مباشر، و لحسن حظهم أنهم وجدوا البديل في الوقت المناسب لدى شركات أخرى في عز الأزمة…

*الصورة من الأرشيف

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0