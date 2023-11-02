الجامعة تشرف على تسليم ملاعب أملن وأيت إيعزة

واصلت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، تسليم الملاعب الكروية بعدما تمت تكسيتها بالعشب الاصطناعي من الجيل الثالث.

وسلمت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أمس الأربعاء فاتح نونبر 2023، الملعب الجماعي لأملن بإقليم تزنيت والملعب الجماعي لأيت إيعزة بإقليم تارودانت.

وشهد حفل تسليم الملعب الجماعي لأملن ، حضور السيد حسن خليل، عامل إقليم تزنيت.

ومثل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، في حفلي التسليم نيابة عن الرئيس ، السيد عبد المالك أبرون ، رئيس لجنة البنيات التحتية.

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