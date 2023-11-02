الصحراء المغربية.. الفاعل الجمعوي الجزائري وليد كبير يرحب ب”القرار الأممي”

هبة بريس : وجدة

رحبت الجمعية المغاربية للسلام والتعاون والتنمية في شخص رئيسها الجزائري وليد كبير، بقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2703 والمتعلق بتمديد بعثة المينورسو لمدة سنة في سياق يتسم بدعم دولي كبير لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب كحل سياسي جاد وذو مصداقية لصراع طال أمده.

إعتماد القرار 2703 يؤكد على رغبة أممية صادقة من أجل التسوية النهائية للنزاع الإقليمي بين البلدين الشقيقين الجارين المغرب والجزائر في إطار الشرعية والقانون الدوليين وفي إطار الواقعية وروح المسؤولية والتوافق.

وفي السياق ذاته، تدعو الجمعية المغاربية للسلام والتعاون والتنمية الجزائر بصفتها الطرف الرئيسي في النزاع إلى التجاوب بشكل إيجابي مع مضامين قرار مجلس الأمن الصادر خدمة لصالح السلام والإستقرار في المنطقة.

كما تعبر الجمعية المغاربية للسلام والتعاون والتنمية عن إدانتها وإستنكارها الشديدين للتفجيرات الإرهابية التي شهدتها مدينة السمارة الآمنة والتي راح ضحيتها شاب في مقتبل العمر وخلفت جرحى.

وبناءا على بلاغها العسكري الأخير، وقياسا بما صدر من بعض قادتها فإن الجمعية المغاربية للسلام والتعاون والتنمية تحمل حركة البوليساريو المسؤولية عن الهجوم الإرهابي الذي استهدف المدنيين بالعاصمة الروحية للصحراء المغربية وتدعو لمعاقبة الحركة الانفصالية التي يبدو انها تعيش فترة يأس وانهزام جعلها تقدم على اتخاذ قرار انتحاري سيكون له تبعات خطيرة على مستقبلها.

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