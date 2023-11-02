بسبب دعمها لـ”الجيش الإسرائيلي”.. متاجر “كارفور” تواجه المقاطعة

2023-11-02 / 09:25
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هبة بريس - الرباط

شن عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، حملة مقاطعة ضد بعض الماركات والمنتجات العالمية الداعمة لإسرائيل.

وأطلق النشطاء، حملة واسعة لمقاطعة متاجر “كارفور” الفرنسية، بعد إعلان دعمها للتدخل العسكري الاسرائيلي في غزة.

وفي هذا الصدد، انتشر وسم #BoycottCarrefour أو “قاطعوا كارفور” بمواقع التواصل الاجتماعي.

وأعلن النشطاء مقاطعتهم للمتاجر الفرنسية، بعد إعلان أحد فروعها في اسرائيل تقديم وجبات مجانية لعناصر جيش الاحتلال.

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‫6 تعليقات

  3. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اما بعد فإن العلماء شجعوا على مقاطعة هذه المحلات لكن يم يقول حرام والله أعلم

    رد

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