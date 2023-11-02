الـPPS يعرب عن انشغاله العميق بواقعة إطلاق “متفجرات” بالسمارة

2023-11-02 / 09:15
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هبة بريس - الرباط

سَجَّلَ المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، إيجاباً اعتماد مجلس الأمن القرار 2703 المتعلق بقضية الصحراء المغربية، الذي يمدد ولاية بعثة المينورسو لمدة سنة؛ ويُكَرِّسُ مسؤولية الجزائر كطرفٍ رئيسي في هذا النزاع المفتعل؛ كما يكرس الموائد المستديرة باعتبارها الإطار الوحيد للمسلسل السياسي؛ ويؤكد على معايير الحل السياسي والواقعي والعملي والدائم، القائم على التوافق، مع دعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي التي وصفها من جديد بالجادة وذات المصداقية.

وأعرب الحزب في بلاغ له، عن انشغاله العميق بواقعة إطلاق مقذوفاتٍ متفجرة استهدفت أحياء سكنية بمدينة السمارة.

وأكد الحزب على أهمية التطورات الإيجابية الأخيرة لقضية الصحراء المغربية، مشددا على ضرورة الاستمرار في التعبئة الوطنية، بالارتكاز على جبهةٍ داخليةٍ متينة ديموقراطيًّا واقتصاديا واجتماعيًّا، بغاية مواجهة جميع أشكال الاستفزاز، وبما يجعل بلادَنا تُواصِلُ تحقيق المكتسباتِ على درب الطَّيِّ النهائي لهذا الملف المصطنع على أساس صَوْنِ الوحدة الترابية والسيادة الوطنية لبلادنا.

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‫11 تعليقات

  11. مـن أجـل الاستمرار في التعبئـة الوطنيـة، يجـب الارتـكـاز على جبهـةٍ داخليـةٍ متينـة ، وهـي محـاربـة انـفصأليو الـداخل فـي العيون وغيـرهـا الذيـن يعيـشون على ظهـر المغـاربـة و الـذيـن يعيـثون في المنطـقـة فســادا بلا حسـب ولا رقيـب ، كمـا يجـب مواجهة جميع أشكال الابتـزاز والاستفـزاز ب فـي هـذه القضيـة ، وهــذاه المبـادرة سـوف تجـعل بلادَنـا تُواصِـلُ تحقيـق المكتسباتِ على درب الطَّيِّ النهائي لهذا الملف المصطنع على أسـاس صَـوْنِ الوحـدة التـرابيـة والسـيادة الوطنيـة لبلادنـــا.

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