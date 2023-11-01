عبد اللطيف الحموشي

الحموشي يمنح ترقية استثنائية لشرطي توفي إثر حادثة سير بالرباط

2023-11-01 / 23:15
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هبة بريس _ الرباط

قرر المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، منح ترقية استثنائية في الرتبة لمقدم شرطة رئيس المرحوم رضا الإدريسي السليماني، العامل قيد حياته بالفرقة المتنقلة للسير والجولان بولاية أمن الرباط، والذي توفي أثناء مزاولته لمهامه الأمنية نتيجة حادث سير.

وتنفيذا لهذا القرار الذي أصدره المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، فقد تمت ترقية الفقيد إلى درجة ضابط أمن بشكل مباشر واستثنائي، تنفيذا لمقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني، وذلك اعترافا بتضحيات الفقيد، وكذلك امتنانا برهن عليه من حس مهني متميز خلال أدائه لمهامه المتمثلة في خدمة أمن الوطن والمواطنين.

وعلاوة على هذه الترقية فقد كلّف المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني المصالح الأمنية المركزية المعنية بتدبير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، بتقديم كل المساعدات اللازمة لعائلة الفقيد وذويه، معربا عن تعازيه الحارة المشفوعة بالدعاء وبالصبر والسلوان لجميع أفراد أسرته الصغيرة وعائلته الكبيرة المتمثلة في هيئة الأمن الوطني.

وكان الفقيد قد توفي يوم الأحد 29 أكتوبر المنصرم، متأثرا بإصابات بليغة ناتجة عن حادثة سير تلقائية خلال اضطلاعه بمهامه بفرقة السير والجولان بمدينة الرباط.

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‫2 تعليقات

  2. على وزير التربية و التعليم ان يقتدي بالسيد الحموشى لما يوليه نحو أسرة الأمن الوطنى

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