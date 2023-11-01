الحوثيون يعلنون مواصلة العمليات العسكرية ضد إسرائيل

2023-11-01 / 22:51
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هبة بريس _ وكالات

قال المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي اليمنية، العميد يحيى سريع، اليوم الأربعاء، إن الجماعة أطلقت مجموعة كبيرة من الطائرات المسيرة على عدة أهداف في إسرائيل.

وأضاف أن الجماعة “مستمرة في تنفيذ عملياتها العسكرية دعما ونصرة لمظلومية الشعب الفلسطيني واستجابة لنداءات ومطالب الشعب اليمني وكافة شعوب الأمة وحتى يتوقف العدوان الإسرائيلي على إخواننا في غزة الصامدة”.

وفي وقت سابق الأربعاء، بثت الجماعة مشاهد لإطلاق عدد كبير من الصواريخ والمسيرات، قالت إنها استهدفت مواقع في إسرائيل، الثلاثاء.

وتم بث هذه المشاهد في قناة “المسيرة” الفضائية التابعة للحوثيين، وعلى حسابات تابعة للجماعة في “تلغرام” ومنصة “إكس”.

وأظهرت المشاهد إطلاق نحو 15 صاروخا، إضافة إلى قرابة 30 طائرة مسيرة.

وعلق يحيى سريع على هذه المشاهد، قائلا إنها “عمليات مشتركة للقوة الصاروخية اليمنية وسلاح الجو المسير على أهداف في عمق الكيان الإسرائيلي في فلسطين المحتلة”، وفق منشور نشره عبر حسابه على منصة “إكس”.

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