طنجة..تلاميذ وأولياء أمور يحتجون ضد الاضرابات

احتشد عشرات التلاميذ رفقة أولياء أمورهم ، صباح اليوم الأربعاء ، أمام مقر مديرية التعليم بمدينة طنجة ، احتجاجا على الأوضاع التي يعيشها قطاع التعليم بعد الاضرابات المتتالية التي يخوضها الاساتذة ضد مخرجات النظام الأساسي .

ورفع المحتجون ، شعارات مطالبة بانصاف الأساتذة وفتح باب الحوار معهم لتمكينهم من العودة الى المؤسسات التعليمية لانقاذ الموسم الدراسي واستدراك زمن التعلمات .

ويطالب الأساتذة بتعديل النظام الأساسي، من أجل الاستجابة لمطالب تحسين الوضعية الاعتبارية والمادية للأساتذة، وبالتراجع عن الأعباء والمهام الجديدة التي أسندت للأساتذة، مع رفض عدد من المقتضيات التأديبية التي تضمنها القانون الأساسي الجديد.

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