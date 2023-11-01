الزلزولي يسجل هدفا رائعا مع ريال بيتيس في كأس ملك إسبانيا (فيديو)

وقع الدولي المغربي عبد الصمد الزلزولي هدفا رائعا مع فريقه ريال بيتيس أمام هيرنان كورتيس، مساء اليوم الأربعاء، ضمن دور الـ 64 من كأس ملك إسبانيا.

وسجل اللاعب المغربي الهدف الرابع لفريقه في الدقيقة 16، علما أن ريال بيتيس أنهى الجولة الأولى من المباراة متقدما بحصة 9-0.

🔥¡Abde marca el cuarto para el Betis (@RealBetis) y deja el partido visto para sentencia en apenas 15 minutos! #LaCopaRTVE #CopaDelRey

📺En directo por Teledeporte y @rtveplay: https://t.co/fXsN7cNvKR pic.twitter.com/2Dl8mM2Z06

— Teledeporte (@teledeporte) November 1, 2023

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