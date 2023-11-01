وزارة الترتبية الوطنية تقتطع من أجور 895 43 رجل تعليم (+وثيقة)
هبة بريس _ الرباط
كشفت وثيقة رسمية توصلت بها جريدة “هبة بريس” الإلكترونية، عن تفعيل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الاقتطاع من أجرة بعض موظفات وموظفي التعليم بسبب ما اعتبرته “التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة”.
وجاء في الوثيقة الموجهة من الكاتب العام بتفويض من الوزير، إلى مدير نفقات الموظفين بالخزينة العامة للمملكة، بتاريخ فاتح نونبر، أن القرار “سيشمل 46 أمرا بالاقتطاع في حق 895 43 موظفة وموظفا تغيبوا عن عملهم بصفة غير مشروعة في شهر أكتوبر 2023، وذلك طبقا للقوانين الجاري بها العمل”.
ويشار أن القرار يأتي في ظل الاحتجاجات التي يخضوها نساء ورجال التعليم للمطالبة ب “إلغاء النظام الأساسي وإدماج أطر الأكاديميات في الوظيفة التعليمية”.
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104 تعليقات
ابناء الشعب ضاعوا بين غياب حس للمسؤؤلية الملقاة.على عاتق هؤلاء الاساتدة المضربين لمادا لم يعلنو عن الاضرابات خلال العطل الموسمية
الإضراب حق مشروع لكن حتى الأجرة الحلال فلها مقابل وهو الواجب يجب عليهم أن يضحو حتى من أجورهم ايضا إن كانت لديهم مطالب لذلك أطلب إقتطاع ربع صافي الأجرة لشهر نونبر واتمتى ان يأخد ذلك في الاعتبار
القناعة كنز لايفنى عطل صالير مزيان علاياش تيقلبوا باغين الوليدات يتشردوا وأغلبهم لايعرفون التدريس معضم الاطفال لايعرفون لا القراءة ولا الكتابة حاضين غير القرعات والسوايع للبلداء لي ساهموا في إبادة عقولهم بعدم التدريس الجيد عبر عليكم بن موسى
المدرسون تعرضوا لظلم كبير و يجب مناصررة الحق.بنموسى سيدمر ما تبقى من المدرسة العمومية.
المدرس له كامل الحق في الإضراب و هذا في مصلحة المجتمع .