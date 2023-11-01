وزارة الترتبية الوطنية تقتطع من أجور 895 43 رجل تعليم (+وثيقة)
هبة بريس _ الرباط
كشفت وثيقة رسمية توصلت بها جريدة “هبة بريس” الإلكترونية، عن تفعيل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الاقتطاع من أجرة بعض موظفات وموظفي التعليم بسبب ما اعتبرته “التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة”.
وجاء في الوثيقة الموجهة من الكاتب العام بتفويض من الوزير، إلى مدير نفقات الموظفين بالخزينة العامة للمملكة، بتاريخ فاتح نونبر، أن القرار “سيشمل 46 أمرا بالاقتطاع في حق 895 43 موظفة وموظفا تغيبوا عن عملهم بصفة غير مشروعة في شهر أكتوبر 2023، وذلك طبقا للقوانين الجاري بها العمل”.
ويشار أن القرار يأتي في ظل الاحتجاجات التي يخضوها نساء ورجال التعليم للمطالبة ب “إلغاء النظام الأساسي وإدماج أطر الأكاديميات في الوظيفة التعليمية”.
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83 تعليقات
مع كامل الحسرة والأسرة اقول لكم معشر رجال التعليم انكم تقومون بأفعال تمليها عليكم نقابات وتنسيقيات لا تجدي نفعاً.لربما ستتحسن احوالكم مع مر الزمن عكس التلاميذ اجيال الغذ،لن يسترجعوا ما ضيعتم لهم من دروس ولو درسوا ليلا و نهارا.ستحاسبون أمام الله لأنه لا ذنب لهم أولئك الأطفال الأبرياء.
انا مع الاستاذ يطالب بالحقوق ديالو ونحن معه
“و قل اعملوا فسيرى الله عملكم و رسوله و المؤمنون”