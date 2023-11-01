وزارة الترتبية الوطنية تقتطع من أجور 895 43 رجل تعليم (+وثيقة)
هبة بريس _ الرباط
كشفت وثيقة رسمية توصلت بها جريدة “هبة بريس” الإلكترونية، عن تفعيل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الاقتطاع من أجرة بعض موظفات وموظفي التعليم بسبب ما اعتبرته “التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة”.
وجاء في الوثيقة الموجهة من الكاتب العام بتفويض من الوزير، إلى مدير نفقات الموظفين بالخزينة العامة للمملكة، بتاريخ فاتح نونبر، أن القرار “سيشمل 46 أمرا بالاقتطاع في حق 895 43 موظفة وموظفا تغيبوا عن عملهم بصفة غير مشروعة في شهر أكتوبر 2023، وذلك طبقا للقوانين الجاري بها العمل”.
ويشار أن القرار يأتي في ظل الاحتجاجات التي يخضوها نساء ورجال التعليم للمطالبة ب “إلغاء النظام الأساسي وإدماج أطر الأكاديميات في الوظيفة التعليمية”.
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76 تعليقات
لكل زمن رجاله ونساءه…لو اتحد اهل التعليم لما تم تمرير قرار الاجهاز على التقاعد و لا التعاقد و …..و……لما اصبحنا مجبرين على الساعات الاضافية التي فرضها الحسن الثاني
من حقكوم الإضراب و أحييك لا للذل و حنا مع الأساتذة لنيل حقهم ميكنش الاستاذ اكون ماكينة الحصاد شوف من راسك و جبد
رسالتي موجهة للاساتذة الكرام، اتقوا الله في اولاد الشعب،اتقوا الله في تلاميذكم. المتضرر الاكبر من هذا كله هو التلميذ المغربي، ماهو مصيره؟،ما مصير هذا التلميذ الذي اصبحت حياته كلها عطل،من عطلة مدرسية الى اضراب اساتذة وبين هذا وذاك عطلة،اتقوا الله، هناك عدة طرق للمطالبة بحقوقكم، عندما تفكرون في حقوقكم،لاتنسوا ايضا حق ذاك التلميذ الذي هو امانة عندكم
المتضرر الأكبر هو الأستاذ هاد الرسالة سيفطها للوزير هو المسؤول على عدم دراسة أولادك وليس الأستاذ، نتوما كتشوفو غير الأستاذ وكتلصقو ليه التهمة و تا واحد منكوم مكيوقفش لمواجهة الوزارة ،ليس هناك طريقة أخرى للمطالبة بالحقوق ديال الأستاذ إلا هاد الطريقة هادي سيروا نتوما وقفوا قدام الوزارة تشكيو عليها، مالكم مع الأستاذ و نزيد نقوليك لا يوجد على وجه الأرض لي كيشوف مصلحة التلميذ ويقف بجانب التلميذ إلا الأستاذ، هاد الأستاذ مضغوط من طرف الوزارة و بغيتو نتوما لي كيقري ليكم ولادكم تزيدو ليه الضغط مالكم مع الأستاذ مالكم معاه
من حق التلميذ ان يدرس.. لكن هل من حقه ان يشاغب؟
مجرد سؤال
الصحافة ديال الله يحسن العوان
وحق الأساتذة علامن محسوب ؟
السلام عليك ورحمة الله اخي الفاضل او ان تبلغني بالطرق الاخرى لكي نسترد كرامتنا ولك جزيل الشكر.
إلا اقتطعوا من الأجرة، سنغلق الحجرة، تحية نضاليةلجميع الأساتذة الشرفاء
كلااام في الصميم علااش هدا المعلمين كيدرو هداشي غير ملي ادخلو دراري المدراسة اجي ولا عواد راسك راه والد شعب هما لي ظيعين خصهم اظردوهم كاع اهنيونا منهم شبعو الخبز راه العسكر في الحدود مساكن مكيشدو والو منهم رمال والخلااء
الى السيد الذي يقول اتقوا الله في أولاد الشعب (يقول غير معروف)
نحيطك علما سيدي أننا مغاربة أبا عن جدا ونحن ايض اولاد الشعب ولسنا لاجئين في هذا البلد وفد خضنا عدة أشكال نضالية سابقة دون التغيب عن العمل كرفع الشارة مثلا و عدة أشكال أخرى منذ 2016 ولكن الوزارة تتنصل من جميع تعهداتها في حين يتوصل أصحاب المناصب العليا بامتيازات خيالية تفوق حتى أجرة الأستاذ كاملة والحل هو تظافر جهود جمعيات الآباء ورجال ونساء التعليم وتوحدهم في صف واحد وجعل مصلحة الاستاذ من مصلحة المتعلم ومصلحة المتعلم من مصلحة الاستاذ آنذاك سوف نصل إلى حلول تضمن مصلحة الوطن قاطبة
صاحبي. الناس. دارت. الاضراب. و الله. سبحانه. وتعالى. خرجوا كلهم. الى الخارج من. الضاءع الدولة. لكونتهم. ولخرين. ربحوا. بزاف
حسبي الله ونعم الوكيل أنتم أيضا اباء وأمهات اتقوا الله في اولاد الشعب طالبو بحقكم بدون أن تضروا أولادنا ليس لهم أي ذنب
المرجو من كل الاستاذات والأساتذة الكرام ان يحطوا نصب اعينهم مصلحة البلاد والعباد بحيث ما ذنب هؤلاء الابرياء من تلاميذ وابناء.
من ناحية أخرى فإن الصرفية لا تسمح بمزيد من الاحتفالات
المرجو من كل الاستاذات والأساتذة الكرام ان يحطوا نصب اعينهم مصلحة البلاد والعباد بحيث ما ذنب هؤلاء الابرياء من تلاميذ وابناء.
من ناحية أخرى فإن الصرفية الوطنية والدولية لا تسمح بمزيد من الاحتفالات
الرقم غير مظبوط 90 الف استاذ واستاذة. زيد قطع وزيد قطع ما بقتيش تتخلع. يستمر الاضراب 4 ايام في الاسبوع الى غاية اسقاط النظام الاساسي.