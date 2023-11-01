وزارة الترتبية الوطنية تقتطع من أجور 895 43 رجل تعليم (+وثيقة)
هبة بريس _ الرباط
كشفت وثيقة رسمية توصلت بها جريدة “هبة بريس” الإلكترونية، عن تفعيل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الاقتطاع من أجرة بعض موظفات وموظفي التعليم بسبب ما اعتبرته “التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة”.
وجاء في الوثيقة الموجهة من الكاتب العام بتفويض من الوزير، إلى مدير نفقات الموظفين بالخزينة العامة للمملكة، بتاريخ فاتح نونبر، أن القرار “سيشمل 46 أمرا بالاقتطاع في حق 895 43 موظفة وموظفا تغيبوا عن عملهم بصفة غير مشروعة في شهر أكتوبر 2023، وذلك طبقا للقوانين الجاري بها العمل”.
ويشار أن القرار يأتي في ظل الاحتجاجات التي يخضوها نساء ورجال التعليم للمطالبة ب “إلغاء النظام الأساسي وإدماج أطر الأكاديميات في الوظيفة التعليمية”.
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60 تعليقات
اين ستذهب أموال الاقتطاعات؟ستوزع كمنح على المسؤولين الناهبين للمال العام حسبنا الله ونعم الوكيل
الانقطاع حق مشروع للتعبير عم رفض الظلم والذين يقولون انه ينبغي أن يكون هؤلاء متفقون مع الظلم ولكنه يتعرضون له وخسئوا
فقط غير هذا العدد المضرب راه اكثر من 90 في المائة ماعدا فئة من الخونة والانهزاميين الاستغلاليين عاد دابا الاقتطاع كاين من زمان هذه معركة اللي عندو الفلب يزيد اللي بغى يعيش في الذل هذاك مايصلاحلو ويجب ان لا ينظر مرة اخرى از يتكلم عن الظلم والحكرة لانه رضي بها العز للرجال
ضيعتوا وليداتنا او باغيين تخلصوا في الاضراب . قتلتوا فينا كل امل فر هدا البلاد . كاين بزاف ديال الطرق باش ضغطو على الوزارة بلا ماضيعوا الاطفال و لكن عقلية القطيع غلبات عليكم.
من اعمال صاحب التقاعد المريح بدون وجه حق,هي تركة بنكيران للموظفين,لا سامحه الله الى يوم الحساب
الاقتطاعات ليست وليدة اليوم ، هي ثمرة مجهود بن كيران لعنة الله عليه ، لكن لاشيء يمكنه أن يثنينا عن نضالنا حتى تحقيق مطالبنا
وليدات هم لضايعين.حسبنا الله ونعم الوكيل
لمن يشبهنا مع الدول الأخرى. عليه ام يشبهنا معهم في كل شيء وليس في الاقتطاع من الأجر في الدول الأخرى كما تقولون عندما يحمل المدرس شارة يتم استدعاؤه للحوار. أما نحن اضراب بل حتى اسبوع ولا أحد يهتم
موظفي التعليم على الأقل ينالون أجرا محترما. يجب الحوار للمطالبة بالحقوق. و ليس عن طريق الغياب المتكرر.الذي قد يمس بمستوى التلاميذ منذ سنوات و الإضرابات تتوالى.
هناك بعض المعلقين يوجهون اللوم للأستاذ و يتكلمون بطريقة گأنه راعي غنم عندهم وهذه شيم قليلو الحياء و لا يستطيعون و لو الإشارة الى الوزارة بنصف كلمة و هذا يدل على أنهم لا يفقهون شيئا أو أنهم يفقهون و لكن لا يستطيعون قول الحق و هذه شيم الجبناء
ليست لديكم ذرة من الشجاعة لتطلبوا من الدولة منح رجل التعليم حقوقه.كيف لأستاد سلم 10 يتقاضى 4850 د في الرباط أو كازا في ظل أرتفاع الأسعار يدرس إبنك بمعنوات مرتفعة و يحب مهنته و لا يحتج على وضعيته.أم أنكم تقفزون فقط على الحيط القصير رجل التعليم و هو من علمك الكتابة.لتكتب هذه السطور المسمومة الحقودة.شعب لا يحترم من علمه لا يستحق الإحترام.أنا لا زلت أحني إحتراما لمعلم التحضيري حين ألتقيه لحد الآن.
انا كأم مغربية ربة بيت اقول لكم كفى بهذا العبث ..كل يغني على ليلاه و المتضرر الأكبر الولدين الذين سهروا الليالي في تربية الأبناء الجيل الصاعد و ضحوا بكل شيء من أجل أن يصبح فلذة كبدهم انسانا فاعلا و مسؤولا في المستقبل …انتم تذكرون معنوياتنا و كفاحنا ..لن اقول فقط حسبنا الله ونعم الوكيل 😓
اقتطاع من الأجور. زيادة التوتر بين المضربين والوزارة.
الى المعلقين الذين يصفون رافضي الاضراب بالمدلولين اقول لهم عوض شتمنا اشرحوا لنا اولا مظلوميتهم لنتضامن معكم اما ان نتبعكم في رايكم دون شرح فغير معقول دون الدخول في متاهة انصر اخاك ظالما او مظلوما .
اللهم الاقتطاع من الاجور ولا الاقتطاع من كرامتي وانسانيتي طيلة حياتي المهنية .اللهم رزقا حلالا لا يشوبه ذل .
التلاميذهم الضحية ضايعين لايقبل حسبنا الله ونعمة الوكيل.
رسالتي لكل معلم اتقوا الله في انفسكم اتقوا الله في الامانة التي حملكم الله اياها اتقوا الله في وطنكم اتقوا الله في ابناء شعبكم فإنهم اخوانكم احبوا لهم الخير واوصيكم بالقناعةواشكروا نعم الله عليكم انتم وجدتم وظيفة غيركم محروم منها انتم لكم راتب غيركم لا انظروا الا من هو اسفل منكم واشكروا نعم الله والله انا اكتب لكم هذه السطور ناصح وانا فقير لست بموظف ومستواي السنة السادسة ابتدائي 1996 عندي ابناء واعمل اجير واحمد الله على كل حال واشكره على نعمه العظيمة التي ليست عند غيري اتقوا الله في وطنكم وولاة أمركم وتمسكوا بدينكم فإنه لن يغير الله مابقوم حتى يغيروا مابأنفسهم ومانزل بلاء الا بذنب ومارفع الا بتوبة وما أصابنا ومانراه الا بسبب الذنوب والمعاصي فانظروا الى الشوارع والى البيوت مايوجد فيها نصيحتي لكم لا تنساقوا وراء اناس يعملون في الخفاء لهم هدف هو زعزعة الاستقرار وخلق الفوضى في كل المجالات الحياةباسم الحقوق كونوا على حذر رحمكم الله فالاعداء في الداخل والخارج يحسدونكم على نعمة الامن
الله ياخد الحق ضيعتو وليداتنا الإضراب عد بان لكم دبا فين كنتو فالعطل ولا العطلة ديال الراحة هد لوليدات كيف غيدوزو الجهوي و الوطني ولا راسي أراسي
اريد لهم أكثر من الاقتطاع . ضيعو ولاد الشعب.
اتقو الله في وليداتنا ضاع ليهم بزاف مع كرونا ونتوما دابا كتكملو عليهم واش هاذ الشي كيرضي الله اش دارو ليكم المواطنين هاذ الشي بينكم وبين الحكومة