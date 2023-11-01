وزارة الترتبية الوطنية تقتطع من أجور 895 43 رجل تعليم (+وثيقة)
هبة بريس _ الرباط
كشفت وثيقة رسمية توصلت بها جريدة “هبة بريس” الإلكترونية، عن تفعيل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الاقتطاع من أجرة بعض موظفات وموظفي التعليم بسبب ما اعتبرته “التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة”.
وجاء في الوثيقة الموجهة من الكاتب العام بتفويض من الوزير، إلى مدير نفقات الموظفين بالخزينة العامة للمملكة، بتاريخ فاتح نونبر، أن القرار “سيشمل 46 أمرا بالاقتطاع في حق 895 43 موظفة وموظفا تغيبوا عن عملهم بصفة غير مشروعة في شهر أكتوبر 2023، وذلك طبقا للقوانين الجاري بها العمل”.
ويشار أن القرار يأتي في ظل الاحتجاجات التي يخضوها نساء ورجال التعليم للمطالبة ب “إلغاء النظام الأساسي وإدماج أطر الأكاديميات في الوظيفة التعليمية”.
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27 تعليقات
الاقتطاع لن يثني الأساتذة عن مواصلة المطالبة بتحسين ظروف العمل و على الحكومة ان تنظر الى الأمور بحكمة فلا اصلاح بدون كرامة الاستاذ
عوض إقالة الوزير وسحب النظام الأساسي يتم معاقبة وقمع الأستاذ
عوض إقالة الوزير وسحب النظام الأساسي يتم معاقبة وقمع الأستاذ
الاقتطاع من أجور الشغيلة سلاح السياسي العاجز عن التدبير وحل الازمات،
الاقتطاع لايرهبنا مايهمنا هو كرامة الاستاذ اولا ولاتراجع الابعد إسقاط هذا النظام المشؤوم فالمزبد من النضال
حتى نصدق انكم مناضلين يجب أن تدفعوا ثمن النضال، وعلى النقابات الداعية للاضراب او التنسيقيات المؤطرة له، تعويضكم عن ذلك.
اين ستذهب أموال الاقتطاعات؟ستوزع كمنح على المسؤولين الناهبين للمال العام حسبنا الله ونعم الوكيل