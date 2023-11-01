لفتيت يطمئن شغيلة الكهرباء بضمان حقوقها في مشروع خوصصة ” الكهرماء”

ع اللطيف بركة : هبة بريس

طمئن عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية ، شغيلة قطاع الكهرباء بضمان حقوقها ومكتسباتها، في مشروع القانون المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات أو ما يسمى خوصصة ” الكهرماء” .

وكان وزير الداخلية قد أجاب عن سؤال برلماني تقدم به الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، أكد فيه أن هذا الورش الاصلاحي، منذ بدايته قد شارك فيه ممثلي المستخدمين بعد عقد مشاورات مع الهيئات الأكثر تمثيلية، والاتفاق معها على مجموعة من المبادئ التي تم التنصيص عليها في مشروع القانون، مضيفا أن مقتضيات مشروع القانون الخاصة بالمستخدمين صريحة بخصوص ضمان جميع حقوقهم المكتسبة، واستمرار انخراطهم في صناديق التقاعد وفي هيئات الأعمال الاجتماعية التي كانوا ينتمون إليها عند تاريخ نقلهم.

وأوضح الوزير أن التوجه الحكومي الجديد في تدبير قطاع الماء والكهرباء جاء بعد سلسلة من الدراسات وتقييم الوضع الراهن، إذ تبين أن هذا القطاع يواجه مجموعة من الإشكالات في إطار تجارب التدبير الراهنة التي لا تسمح للفاعلين الحاليين بمواكبة تطور الطلب على خدمات الماء والتطهير السائل والكهرباء، كما تحول دون تأمين التوازن في توزيع هذه الخدمات على المستوى الترابي، وخاصة بالعالم القروي، بالإضافة إلى محدودية الموارد المتوفرة لإنجاز الاستثمارات الضرورية وتشابك مدارات التدخل بين مختلف البيئات المشرفة على تسيير هذه المرافق وغياب التنسيق.

واشار المسؤول الحكومي أن مشروع القانون رقم 83.21 المتعلق بإحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات على صعيد كل جهة، سيحافظ على الاستثمارات المنجزة في القطاع، وسيعمل على معالجة الفوارق المجالية في توزيع الخدمات العمومية ذات الصلة .

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