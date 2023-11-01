وزارة بنموسى تفعل مسطرة الإقتطاع في حق المضربين
هل ستتجه وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، نحو سلك مسطرة الاقتطاع من أجور الأساتذة المضربين عن العمل، ابتداء من شهر نونبر الجاري؟
ذلك ما عبرت عنه مذكرة صادرة عن الوزارة الوصية على القطاع ” لم يتسن لهبة بريس التأكد من صحتها”، والتي تم تداولها على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، موضوعها يتعلق بشأن تفعيل الاقتطاع من الأجرة بسبب التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة”.
وهي المذكرة التي استندت في مرجعيتها على الرسالة الوزارية عدد 7588/1 بتاريخ 08/09/2023.
وقد أشارت المذكرة التي تحمل توقيع الكاتب العام وموجهة على وجه الخصوص إلى مدير نفقات الموظفين بالخزينة العامة للمملكة، ( أشارت) أن الوزارة لا ترى مانعا في تفعيل هذا الإجراء ابتداء من فاتح نونبر 2023.
وتابعت المذكرة بالقول بأنه وتبعا للرسالة المشار إليها في المرجع أعلاه والمتعلقة بالاقتطاع من أجرة بعض موظفات وموظفي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بسبب التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة، والذي سبق إرجاؤه لعدة مرات، فإن الوزارة لاترى مانعا في تفعيل اجراء الاقتطاع من أجور المتغيبين.
7 تعليقات
الله ياخد فيك الحق. يا الصهيوني ما تستحقش تكون مغربي لانك اصلا ما كابر فيه ما قرتي فيه. غير مسخرنك تدمر الباد و القطاع. لاعلاقة الله يجيب ليك ما يغبرك و مخططين السؤء لي معاك. يا التريكة ديال الويل
ان تقتطع مناجرة المضربين فهذا من اختصاصكم.ولكن المهم عند فءات الشعب المقهورة هو تعليم أبنائهم الذي اصبح في مهب الريح.وهذا ما يجب عليكم التفكير فيه لانكم مسؤولون عن القطاع.
وزارة منافقة وخسيسة الاقتطاع يا وزارة العار يجري تفعيله منذ القرار المشؤوم لبنكيران الذي تفتقت نفسيته الحقودة بمقولة ” الأجر مقابل العمل” وليس وليد اليوم
فليعلم اباء و اولياء التلاميذ ان اجر ايام الاضراب اقتطعته الوزارة تحت دريعة الاجر مقابل العمل. هذا يعني ان دروس ايام الاضراب لن تعوض.الدستور المغربي يقر بحرية الاضراب و الوزارة تضرب بالدستور عرض الحائط و موعدنا المحاكم الادارية و هناك سوابق انتصرت فيه المحاكم للمضربين. و به وجب الاعلام و السلام.
هذا الخبر يعطي انطباعا أن الوزارة لا تقتطع أيام الإضراب من أجرة المضرب، بينما الحقيقة أن منذ سنوات والوزارة تقتطع أجرة كل يوم إضراب. هناك أساتذة يتقاضون في الشهر 2000 درهم بعد اقتطاع أيام الاضراب.
المرجو التأكد من حقيقة تصريحات المسؤولين لأنهم يضللون الرأي العام.
يستحقون الطرد من سلك التعليم بدل الاقتطاع من أجورهم بعد ان داسوا على حقوق التلاميذ في التعلم يقضون عطلهم في نعيم ويختارون ايام الدراسة للاحتجاج من أجل الاحتجاج
نعم!يجب الاقتطاع. لأن الأجر مقابل العمل.وهذا لا نقاش فيه لأنخ الاضرابات فاقت حد المعقول.أبناء الشعب في ضياع.