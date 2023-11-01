وزارة بنموسى تفعل مسطرة الإقتطاع في حق المضربين

هبة بريس _ الرباط

هل ستتجه وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، نحو سلك مسطرة الاقتطاع من أجور الأساتذة المضربين عن العمل، ‏ابتداء من شهر نونبر الجاري؟

ذلك ما عبرت عنه مذكرة صادرة عن الوزارة الوصية على القطاع ” لم يتسن لهبة بريس التأكد من صحتها”، والتي تم تداولها على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، موضوعها يتعلق بشأن تفعيل الاقتطاع من الأجرة بسبب التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة”.

وهي المذكرة التي استندت في مرجعيتها على الرسالة الوزارية عدد 7588/1 بتاريخ 08/09/2023.

وقد أشارت المذكرة التي تحمل توقيع الكاتب العام وموجهة على وجه الخصوص إلى مدير نفقات الموظفين بالخزينة العامة للمملكة، ( أشارت) أن الوزارة لا ترى مانعا في تفعيل هذا الإجراء ابتداء من فاتح نونبر 2023.

وتابعت المذكرة بالقول بأنه وتبعا للرسالة المشار إليها في المرجع أعلاه والمتعلقة بالاقتطاع من أجرة بعض موظفات وموظفي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بسبب التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة، والذي سبق إرجاؤه لعدة مرات، فإن الوزارة لاترى مانعا في تفعيل اجراء الاقتطاع من أجور المتغيبين.

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