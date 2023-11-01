نشرة إنذارية .. رياح قوية مع تطاير الغبار بعدد من أقاليم المملكة

هبة بريس _ الرباط

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأن هبات رياح قوية مع تطاير الغبار مرتقبة، غدا الخميس وبعد غد الجمعة، بعدد من أقاليم المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، أن هبات رياح قوية مع تطاير الغبار (من 70 إلى 90 كلم/س) مرتقبة بكل تطوان، والحسيمة، والمضيق-الفنيدق، وفحص-أنجرة، وطنجة-أصيلة، وشفشاون، وتاوريريت، ووجدة أنجاد، وكرسيف، وبولمان، وتازة، ودرويش وبركان، وذلك ابتداء من الساعة التاسعة صباحا من يوم غد الخميس إلى غاية السادسة صباحا من بعد غد الجمعة.

كما تتوقع المديرية أن تشهد أقاليم الناظور وجرادة وفكيك الظاهرة نفسها، ابتداء من يوم غد الخميس على الساعة الرابعة زوالا إلى غاية منتصف نهار بعد غد الجمعة

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