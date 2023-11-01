نشرة إنذارية .. رياح قوية مع تطاير الغبار بعدد من أقاليم المملكة
هبة بريس _ الرباط
أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأن هبات رياح قوية مع تطاير الغبار مرتقبة، غدا الخميس وبعد غد الجمعة، بعدد من أقاليم المملكة.
وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، أن هبات رياح قوية مع تطاير الغبار (من 70 إلى 90 كلم/س) مرتقبة بكل تطوان، والحسيمة، والمضيق-الفنيدق، وفحص-أنجرة، وطنجة-أصيلة، وشفشاون، وتاوريريت، ووجدة أنجاد، وكرسيف، وبولمان، وتازة، ودرويش وبركان، وذلك ابتداء من الساعة التاسعة صباحا من يوم غد الخميس إلى غاية السادسة صباحا من بعد غد الجمعة.
كما تتوقع المديرية أن تشهد أقاليم الناظور وجرادة وفكيك الظاهرة نفسها، ابتداء من يوم غد الخميس على الساعة الرابعة زوالا إلى غاية منتصف نهار بعد غد الجمعة
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تطوان، والحسيمة، والمضيق-الفنيدق، وفحص-أنجرة، وطنجة-أصيلة، وشفشاون، وتاوريريت، ووجدة أنجاد، وكرسيف، وبولمان، وتازة، ودرويش وبركان
لطفك وسترك بعبادك ياأرحم الراحمين وانجينا من عذاب النار.
اللهم احفظ بلدنا من الكوارث الطبيعية ومن الفتن ما ظهر منها وما بطن ونطلب السلامة للجميع وحسن الخاتمة.
يجب على سائقين السيارات والشاحنات والحافلات الحيطة والحذر من هذه العواصف الغبارية التي تمنع الرئية في الطريق مما تسبب في وقوف حوادث خطيرة.
اللهم احفظنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض ولاحولة ولاقوة الا بالله العلي العظيم.
استغفروا ربكم والرجوع إليه لأن هذا أصبح لايبشر بالخير وخاصة كثرت الفتاوى والفواحش والنصب والمناكر والفساد المالي ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
يجب الابتعاد عن الأشجار والاعمدة الكهربائية من أجل سلامتكم.