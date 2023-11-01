الجامعة تهنئ الوداد الرياضي بعد تأهله إلى النهائي

حرصت الجامعة الملكية المغربية على تهنئة فريق الوداد الرياضي بعد تأهله إلى نهائي الدوري الأفريقي.

وقالت الجامعة في بلاغ لها إن :”فوزي لقجع يتقدم أصالة عن نفسه ونيابة عن أعضاء المكتب المديري، بتهنئة نادي الوداد الرياضي، بعد تأهله لنهائي الدوري الأفريقي”.

ومعلوم أن الوداد الرياضي تأهل إلى نهائي الدوري الأفريقي بعد فوزه على الترجي التونسي بالضربات الترجيحية، بعدما خسر موقعة الذهاب بهدف دون رد، وهي نفس النتيجة التي فاز بها الفريق المغربي في مباراة الذهاب.

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