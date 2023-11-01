الوداد الرياضي يطيح بالترجي ويتأهل إلى نهائي الدوري الأفريقي

تأهل الوداد الرياضي إلى نهائي الدوري الأفريقي بعد فوزه على الترجي التونسي بالضربات الترجيحية، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء بملعب رادس الأولمبي، ضمن إياب نصف النهائي.

الشوط الأول من المباراة إنتهى على وقع التعادل السلبي، قبل أن يوقع الترجي هدف التقدم في الدقيقة 66 عبر لاعبه البرازيلي رودريغو رودرغيز.

ولجأ الطرفان إلى الضربات الترجيحية بعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة بفوز الترجي بهدف دون رد، وهي نفس النتيجة التي فاز بها الوداد في مباراة الذهاب.

وتفوق الفريق المغربي على نظيره التونسي في الضربات الترجيحية بـ (4-5)

وسيلتقي الوداد الرياضي في النهائي مع الفائز من مباراة الأهلي المصري ضد ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0