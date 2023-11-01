تحويلات مغاربة العالم .. 86,9 مليار درهم

هبة بريس _ الرباط

وصلت تحويلات مغاربة العالم إلى 86,9 مليار درهم في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مواصلة تدفقها القياسي للعام الثالث على التوالي.

ويشير التقرير الشهري لمكتب الصرف، حول مؤشرات المبادلات الخارجية، الصادر اليوم الأربعاء فاتح نونبر، إلى أن تحويلات مغاربة العالم ارتفعت في متم شتنبر الماضي بنسبة5,4 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من الماضي.

ويتجلى من تقرير المكتب، أن تحويلات مغاربة العالم في متم شتنبر الماضي، سجلت أعلى مستوى لها مقارنة بما كانت عليه في التسعة أشهر الأولى من الأعوام الأربعة الماضية.

وكانت تحويلات مغاربة العالم سجلت رقما قياسيا جديدا في العام الماضي، إذ قفزت إلى 109,15 مليار درهم، بزيادة بنسبة 16,5 في المائة.

ويراهن بنك المغرب، حسب ما كشفه عنه أمس الثلاثاء على إثر انعقاد مجلسه، على أن ترتفع تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بنسبة 2,5 في المائة لتبلغ 117,5 مليار درهم في العام الحالي

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