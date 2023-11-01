“مراقبة الحياة” .. قرار جديد للصندوق المغربي للتقاعد

2023-11-01 / 18:12
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هبة بريس _ الرباط

أعلن الصندوق المغربي للتقاعد، اليوم الأربعاء، عن إعفاء مرتفقيه نهائيا من كل إجراءات مراقبة الحياة.

وأوضح الصندوق المغربي للتقاعد، في بلاغ له، أنه “ينهي إلى كافة المستفيدين من المعاشات والإيرادات التي يصرفها أنهم غير مطالبين بالإدلاء بأي وثيقة أو التنقل لدى مصالح الصندوق أو الوكالات البنكية من أجل إثبات أنهم ما زالوا على قيد الحياة، وذلك بفضل الاعتماد على إجراء يرتكز بالأساس على تبادل المعطيات”.

وأضاف المصدر ذاته أن هذه المبادرة تعد ثمرة تعاون مستمر بين الصندوق المغربي للتقاعد وشركائه المؤسساتيين من أجل تبسيط المساطر الإدارية وتجويد خدماته المقدمة لفائدة مرتفقيه

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‫2 تعليقات

  1. قرار ينفع الصندوق أكثر مما ينفع المتقاعد واش كاين شي زيادة فالمعاش ؟ ولاحذف الضريبة على الدخل ؟.بارك من اسكوبي! السلام

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