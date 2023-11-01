الرباط.. الحموشي يجتمع بوزير العدل البلجيكي ومديرة جهاز أمن الدولة
عقد المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي، يومه الأربعاء بالرباط، لقاء عمل مع نائب رئيس الوزراء ووزير العدل البلجيكي، ومع المديرة العامة بالنيابة لجهاز أمن الدولة ببلجيكا، واللذين يجريان حاليا زيارة عمل إلى المملكة المغربية.
وقد انصبت المباحثات المنجزة في إطار هذا اللقاء، على تقييم مستوى التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات الأمنية ذات الاهتمام المشترك، ودراسة سبل الارتقاء بهذا التعاون وتوسيع أشكاله ومستوياته، بما يضمن مواجهة التحديات والتهديدات المتنامية المرتبطة بالخطر الإرهابي والجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية.
ويندرج هذا اللقاء الثنائي، في سياق التزام قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بتعزيز آليات التعاون الأمني الدولي، وتبادل كل المعلومات والخبرات الكفيلة بإجهاض مخاطر التهديد الإرهابي وتفكيك شبكات الإجرام المنظم في امتداداتها وارتباطاتها العابرة للحدود الوطنية.
كما يؤشر هذا اللقاء على مكانة المملكة المغربية كشريك قوي واستراتيجي في الجهود الإقليمية والدولية الرامية لتوطيد الأمن ورفع التحديات الأمنية ومواجهة المخاطر الإرهابية.
6 تعليقات
اللهم اجعل بلدنا بلدا امنا مطمئنا يملؤه الاستقرار والأمان يآرب.
شكرآ للسيد عبد اللطيف الحموشي على مجهوداته الجبارة والتضحيات المبذولة لمواصلة النهوض بمغرب أفضل بكثير بدون إرهاب.
اللهم النصر والتمكين والصحة والسلامة والسلم والافرح والمسرات وابعد عنا كل سوء ومكروه يصيب بلدنا الحبيب ملكا وشعبا واسترنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض.
نفتخر بالأمن الوطني المغربي بهذه المجهودات المبذولة لمواصلة النهوض بمغرب خالي من الإجرام والارهاب.
هذه المباحثات التي جرت في إطار هذا اللقاء سيعطي قفزة نوعية ممتازة جدا استراتيجية المشتركة بين المغرب وبلجيكا حول الأمن والاستقرار ومحاربة الإرهاب بشتى أنواعه.
هذا التعاون يضيف على مكانة المملكة المغربية كشريك قوي ومناظل ومكافح في الجهود الإقليمية والدولية لمخاطر الارهاب والتحديات التي يواجهها الأمن..