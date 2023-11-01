وهبي: “العلاقات بين المغرب وبلجيكا ستعرف تطورا كبيرا مستقبلا”

هبة بريس

أجرى وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الاربعاء في الرباط ،مباحثات مع نظيره البلجيكي بول فان تيغشيلت، همت بالخصوص سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال العدالة.

وبعد أن أشاد ب”الجدية و الصراحة و الوضوح “التي تميزت جلسة المباحثات بين الطرفين ، عرب السيد وهبي عن يقينه من أن العلاقات التي تجمع بين المغرب وبلجيكا، القائمة على التعاون والصداقة الراسخين، ستعرف تطورا كبيرا في المستقبل.

وشدد ،من جهة أخرى، على أهمية تواجد جالية مغربية كبيرة في بلجيكا، مؤكدا في هذا السياق الالتزام الحكومي الثابت لضمان رفاههم، وذلك وفقا للتوجيهات الملكية السامية وتجسيدا للرعاية التي توليها المملكة لمواطنيها المقيمين بالخارج.

وفي تصريح للصحافة عقب هذه المباحثات، شدد الوزير البلجيكي على ضرورة تقوية العلاقات بين البلدين، وتعزيز التعاون في مجال القضاء، والذي يعد خطوة بالغة الاهمية لكل من بلجيكا والمغرب.

وفي معرض حديثه عن أوجه التقارب المتعددة التي تعزز التعاون الوثيق في مجالات الأمن والعدالة، أعرب السيد فان تيغشيلت عن اقتناعه بقدرة البلدين على العمل بفعالية لخلق فرص متعددة ومكاسب متبادلة، وبالتالي توطيد أسس شراكة استراتيجية متينة.

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