وهبي: “العلاقات بين المغرب وبلجيكا ستعرف تطورا كبيرا مستقبلا”

2023-11-01 / 17:43
1
هبة بريس

أجرى وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الاربعاء في الرباط ،مباحثات مع نظيره البلجيكي بول فان تيغشيلت، همت بالخصوص سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال العدالة.

وبعد أن أشاد ب”الجدية و الصراحة و الوضوح “التي تميزت جلسة المباحثات بين الطرفين ، عرب السيد وهبي عن يقينه من أن العلاقات التي تجمع بين المغرب وبلجيكا، القائمة على التعاون والصداقة الراسخين، ستعرف تطورا كبيرا في المستقبل.

وشدد ،من جهة أخرى، على أهمية تواجد جالية مغربية كبيرة في بلجيكا، مؤكدا في هذا السياق الالتزام الحكومي الثابت لضمان رفاههم، وذلك وفقا للتوجيهات الملكية السامية وتجسيدا للرعاية التي توليها المملكة لمواطنيها المقيمين بالخارج.

وفي تصريح للصحافة عقب هذه المباحثات، شدد الوزير البلجيكي على ضرورة تقوية العلاقات بين البلدين، وتعزيز التعاون في مجال القضاء، والذي يعد خطوة بالغة الاهمية لكل من بلجيكا والمغرب.

وفي معرض حديثه عن أوجه التقارب المتعددة التي تعزز التعاون الوثيق في مجالات الأمن والعدالة، أعرب السيد فان تيغشيلت عن اقتناعه بقدرة البلدين على العمل بفعالية لخلق فرص متعددة ومكاسب متبادلة، وبالتالي توطيد أسس شراكة استراتيجية متينة.

ما رأيك؟
المجموع 10 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الرباط.. الحموشي يجتمع بوزير العدل البلجيكي ومديرة جهاز أمن الدولة

الرباط.. الحموشي يجتمع بوزير العدل البلجيكي ومديرة جهاز أمن…

2023-11-01 / 17:54
Photo of انعقاد الاجتماع الرابع للجنة العسكرية المختلطة المغربية الموريتانية

انعقاد الاجتماع الرابع للجنة العسكرية المختلطة المغربية الموريتانية

2023-11-01 / 17:08
Photo of هيئة تعديل مدونة الأسرة تعقد جلسة مع الرابطة المحمدية للعلماء + فيديو

هيئة تعديل مدونة الأسرة تعقد جلسة مع الرابطة المحمدية…

2023-11-01 / 14:09
Photo of أمريكا والمغرب يجددان التزامهما بتعميق شراكتهما القوية والتاريخية

أمريكا والمغرب يجددان التزامهما بتعميق شراكتهما القوية والتاريخية

2023-11-01 / 10:29
Photo of مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون متعلق بإحداث وكالة تنمية الأطلس الكبير

مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون متعلق بإحداث وكالة…

2023-10-31 / 22:36
Photo of وزيرة الداخلية الألمانية ..المغرب وألمانيا يتقاسمان العديد من المصالح المشتركة

وزيرة الداخلية الألمانية ..المغرب وألمانيا يتقاسمان العديد من المصالح…

2023-10-31 / 20:25
Photo of الإمارات تجدد دعمها لسيادة المغرب على الصحراء المغربية

الإمارات تجدد دعمها لسيادة المغرب على الصحراء المغربية

2023-10-31 / 19:59
Photo of الصحراء المغربية : الغابون تجدد دعمها لمخطط الحكم الذاتي

الصحراء المغربية : الغابون تجدد دعمها لمخطط الحكم الذاتي

2023-10-31 / 19:11
Photo of الصحراء المغربية ..الولايات المتحدة تجدد دعمها لمخطط الحكم الذاتي

الصحراء المغربية ..الولايات المتحدة تجدد دعمها لمخطط الحكم الذاتي

2023-10-31 / 18:43
Photo of القرار الأممي 2703.. يلبي التوقعات و يأخذ في الإعتبار مكاسب الرباط

القرار الأممي 2703.. يلبي التوقعات و يأخذ في الإعتبار…

2023-10-31 / 18:15

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق