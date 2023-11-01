فاس ..”الشرطة الجهوية” تواصل تحقيقها في صفقات مشبوهة تخص مجلس العمالة السابق

هبة بريس _ فاس

علمت هبة بريس من مصدر مطلع، أن عناصر الفرقة الجهوية بولاية أمن فاس و بتعليمات من النيابة العامة المختصة، تواصل تحقيقاتها في قضية اختلالات شابت بعض الصفقات العمومية تورط فيها مجلس عمالة فاس السابق ،حيث رصدت الجهات المختصة ”اختلالات” في هذه الصفقة، تشكل موضوع”تبديد واختلاس أموال عامة” .

وتتواصل الأبحاث والتحقيقات يضيف المصدر، مع صاحب الشركة عن الإختلالات في الصفقة التي أطلقها مجلس عمالة فاس السابق والتي قد تكشف عن فضائح قد تسقط مجموعة من المتورطين والمجلس الحالي الذي يرأسه التازي شلال ليس له دخل في هذه الفضيحة.

ويضيف المصدر، أن المسؤول بالشركة ، اعترف أثناء التحقيق الأولي معه من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بكل وقائع هذه الفضيحة .

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