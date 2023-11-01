هنية: “سنكشف خسائر الجيش الإسرائيلي وسنصدم شعبه”

هبة بريس - وكالات

قال رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” إسماعيل هنية، إن ما ستنشره كتائب القسام حول خسائر الجيش الإسرائيلي “سيصدم العدو وشعبه”.

وقال رئيس المكتب السياسي للحركة في خطاب متلفز “نؤكد للعدو الصهيوني… أن محاولاتهم البائسة للتغطية على فشلهم بارتكاب المجازر الوحشية بحق المدنيين العزل بكل خسة ونذالة لن ينقذكم من الهزيمة المدوية في طوفان الأقصى”.

وأكد هنية “لن ينعم الإقليم أو خارجه بالأمن والاستقرار طالما لم تتحقق حقوق شعبنا بالحرية والاستقلال والعودة”.

إلى ذلك، اعتبر هنية أن سياسات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته اليمينية كانت من أسباب الحرب التي بدأت بالهجوم المباغت الذي نفذته الحركة.

وقال “هذه الحرب أحد أهم أسبابها هو نتنياهو الذي يقود مجموعة يمينية عنصرية فاشية ولا يفكر إلاّ في كيف ينقذ نفسه وأسرته من السجن والمحاسبة حتى ولو كان على حساب تدمير المنطقة برمتها”

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