هنية: “سنكشف خسائر الجيش الإسرائيلي وسنصدم شعبه”
قال رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” إسماعيل هنية، إن ما ستنشره كتائب القسام حول خسائر الجيش الإسرائيلي “سيصدم العدو وشعبه”.
وقال رئيس المكتب السياسي للحركة في خطاب متلفز “نؤكد للعدو الصهيوني… أن محاولاتهم البائسة للتغطية على فشلهم بارتكاب المجازر الوحشية بحق المدنيين العزل بكل خسة ونذالة لن ينقذكم من الهزيمة المدوية في طوفان الأقصى”.
وأكد هنية “لن ينعم الإقليم أو خارجه بالأمن والاستقرار طالما لم تتحقق حقوق شعبنا بالحرية والاستقلال والعودة”.
إلى ذلك، اعتبر هنية أن سياسات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته اليمينية كانت من أسباب الحرب التي بدأت بالهجوم المباغت الذي نفذته الحركة.
وقال “هذه الحرب أحد أهم أسبابها هو نتنياهو الذي يقود مجموعة يمينية عنصرية فاشية ولا يفكر إلاّ في كيف ينقذ نفسه وأسرته من السجن والمحاسبة حتى ولو كان على حساب تدمير المنطقة برمتها”
6 تعليقات
خرجتم على سكان غزة الأبرياء الذين يؤدون ثمن خبتكم.غدرت بكم إيران. ياعملاء إيران.
نطلب من هنية ان يبعث أحد ابناءه الثمانية للجهاد الى جانب الفلسطينيين بالقطاع .عوض اسماعنا هذه الهرطقات المشروخة .ابناءك يتوفرون على الاقل على جنسيتين مزدوجتين بريطانية او سويدية ويتابعون دراساتهم باعتى الجامعات .وتدعون ابناء الاخرين للدفاع والاستشهاد .
يا هنية اللهم بارك انتصاراتكم تطمءننا. فلا نريد سماع شكاويكم ،ولا الخطابات الموجهة لشعوب العالم لأنكم لا تحكموها. الشعب المغربي احتج على ماكرون عند توجيه خطاب للمغاربة
بما أن حماس غير قادرة على حماية غزة فلم قامت بذلك الهجوم البائس الذي وهب الصهاينة الشرعية الدولية الرد ؟
أظن أنه هناك شيء خفي ! وإلا فإن حماس قد تكون تسببت في قتل الفلسطينيين في غزة ؟
سدد الله خطاكم و رزقكم التباث و النصر اما المتخاذلين من الأمة فهم في غيهم يعمهون
لعنة الله على هنية ولاعلى حماس ولا على مايسمى بالجهاد الإسلامي عملاء إيران في المنطقة الدين فتحو أبواب الجحيم على سكان غزة العزل .فماذا ينتظرون من العدو الإسرائيلي حين هاجموهم ينتظرون منهم مباركة اعمالهم الاجرامية في حق المدنيين .فاسرءيل تهاجم الفلسطينيين العزل كلما اتاحت لها الفرصة وترتكب في حقهم مجازر .فزعماء حماس مختبرين والمواطن الفلسطيني العادي يدفع الثمن وكل دلك لخدمة أجندة إيران في المنطقة التي لا تعرف سوى قتل وسفك دماء العرب .