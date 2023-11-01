اسماعيل هنية

هنية: “سنكشف خسائر الجيش الإسرائيلي وسنصدم شعبه”

2023-11-01 / 16:41
0
هبة بريس - وكالات

قال رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” إسماعيل هنية، إن ما ستنشره كتائب القسام حول خسائر الجيش الإسرائيلي “سيصدم العدو وشعبه”.

وقال رئيس المكتب السياسي للحركة في خطاب متلفز “نؤكد للعدو الصهيوني… أن محاولاتهم البائسة للتغطية على فشلهم بارتكاب المجازر الوحشية بحق المدنيين العزل بكل خسة ونذالة لن ينقذكم من الهزيمة المدوية في طوفان الأقصى”.

وأكد هنية “لن ينعم الإقليم أو خارجه بالأمن والاستقرار طالما لم تتحقق حقوق شعبنا بالحرية والاستقلال والعودة”.

إلى ذلك، اعتبر هنية أن سياسات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته اليمينية كانت من أسباب الحرب التي بدأت بالهجوم المباغت الذي نفذته الحركة.

وقال “هذه الحرب أحد أهم أسبابها هو نتنياهو الذي يقود مجموعة يمينية عنصرية فاشية ولا يفكر إلاّ في كيف ينقذ نفسه وأسرته من السجن والمحاسبة حتى ولو كان على حساب تدمير المنطقة برمتها”

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of زعيم كوريا الشمالية يأمر بدعم “شامل” للفلسطينيين

زعيم كوريا الشمالية يأمر بدعم “شامل” للفلسطينيين

2023-11-01 / 17:24
Photo of الأردن تسحب سفيرها من اسرائيل وتشترط إيقاف الحرب على غزة

الأردن تسحب سفيرها من اسرائيل وتشترط إيقاف الحرب على…

2023-11-01 / 15:59
Photo of فرحات مهني: “منطقة القبايل لم تتحرر بعد من الاستعمار”

فرحات مهني: “منطقة القبايل لم تتحرر بعد من الاستعمار”

2023-11-01 / 15:45
Photo of بعد “صواريخ” الحوثيين.. الجيش الإسرائيلي يهدد بضرب اليمن

بعد “صواريخ” الحوثيين.. الجيش الإسرائيلي يهدد بضرب اليمن

2023-11-01 / 13:16
Photo of نتنياهو: حرب غزة ستكون صعبة وطويلة

نتنياهو: حرب غزة ستكون صعبة وطويلة

2023-11-01 / 11:18
Photo of فلسطين تناشد مصر تشغيل شبكات الاتصال القريبة من غزة

فلسطين تناشد مصر تشغيل شبكات الاتصال القريبة من غزة

2023-11-01 / 10:20
Photo of إسرائيل تعلن تصفية أحد أكبر قادة حماس في جباليا بغزة

إسرائيل تعلن تصفية أحد أكبر قادة حماس في جباليا…

2023-11-01 / 09:35
Photo of “إنه عار “..هكذا تحدث نائب فرنسي عن الهجوم الإسرائيلي على مخيم جباليا

“إنه عار “..هكذا تحدث نائب فرنسي عن الهجوم الإسرائيلي…

2023-10-31 / 23:40
Photo of للمرة الثانية منذ 7 أكتوبر.. بلينكن يزور إسرائيل الجمعة

للمرة الثانية منذ 7 أكتوبر.. بلينكن يزور إسرائيل الجمعة

2023-10-31 / 23:20
Photo of بوليفيا تقطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل

بوليفيا تقطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل

2023-10-31 / 21:52

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق