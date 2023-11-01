بالتنسيق مع مصر.. المساعدات الإنسانية المغربية تصل غزة

2023-11-01 / 16:18
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محمد منفلوطي_ هبة بريس

وصلت اليوم الأربعاء المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين بقطاع غزة بالتنسيق التام مع الهلال الأحمر المصري تم شحنها على متن طائرتين عسكريتين مغربيتين.

الخطوة الإنسانية جاءت تنفيذا للتعليمات السامية للملك محمد السادس نصره الله، بصفته رئيسا للجنة القدس، حيث شملت هذه المساعدات الإنسانية المغربية 25 طنا من المواد الغذائية والمياه والأدوية ومستلزمات طبية أخرى.

بالموازاة مع ذلك، وبتعليمات ملكية سامية، تم إرسال مساهمة إنسانية عاجلة للأشقاء الفلسطينيين، الخميس الماضي حيث تم توزيع كميات مهمة من المساعدات الغذائية والمستلزمات الطبية بمستشفى جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في القدس.

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تعليق واحد

  1. الخطوة الإنسانية
    كفى نفاقا ة
    الشعوب العربية 70 سنة وهي تغني القدس نحن قادمون ولم يصيلو بعد .
    اضعف الايمان وقف لعنة التطبيع

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